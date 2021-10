Crescono i prezzi per la vendita delle case in Fvg.

Deciso trend positivo per l’andamento dei prezzi del mattone in Friuli Venezia Giulia nel terzo trimestre 2021. Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it, il prezzo medio richiesto per le abitazioni in vendita a settembre è aumentato di 1,6 punti percentuali rispetto a tre mesi prima. Guardando invece ai canoni di locazione, questi sono rimasti sostanzialmente invariati nel trimestre considerato.

Per acquistare casa in Friuli Venezia Giulia, nel trimestre in esame, sono stati chiesti in media 1.609 euro al metro quadro, mentre per l’affitto la richiesta media è stata di 8,5 euro/mq.

A Trieste i prezzi più alti.

Guardando poi ai singoli mercati delle città capoluogo di provincia il trend delle compravendite è generalmente positivo, con i valori in crescita ovunque. Trieste è quella che registra le oscillazioni più rilevanti: qui, a fronte di un aumento del 3,2% su base trimestrale per il centro, i costi degli immobili ammontano in media 1.833 euro al metro quadro. Bene anche la provincia che, guadagnando 3 punti percentuali, arriva a oltre 3.000 euro al metro quadro (3.180). A Udine, i città, il costo medio è di 1.521 euro al metro quadro, con un aumento trimestrale pressoché invariato (0,1%),

Gorizia, pur registrando una crescita del 0,4%, rimane la città più economica della regione, l’unica sotto i 1.000 euro al metro quadro (966).

Sul fronte locazioni, invece, l’andamento è meno omogeneo: se le città, con la sola eccezione di Gorizia, mostrano prezzi in crescita, le province al contrario soffrono. In questo senso Trieste segna il record negativo con una perdita di oltre 20 punti percentuali (rimanendo comunque la più cara in assoluto, con valori di poco inferiori ai 10 euro al metro quadro), mentre il centro città guadagna l’1,2%. La città di Gorizia è la più conveniente anche per le locazioni, con valori al metro quadro inferiori ai 7 euro (6,5), unico caso in regione. Bene la città di Pordenone che guadagna l’1,6% e supera i 9 euro al metro quadro, attestandosi sopra la media regionale.

(Visited 208 times, 74 visits today)