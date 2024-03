L’europarlamentare Lizzi contro il nuovo regolamento sulle auto Euro 7

“I nuovi limiti Euro 7 sulle emissioni dei veicoli minacciano un diritto su cui è nata proprio l’idea di Europa unita, ovvero quello della mobilità. Non tutti i cittadini si possono permettere di cambiare l’auto quando l’Unione Europea lo vuole”. Questa la dichiarazione dell’europarlamentare Elena Lizzi (Lega-Identità e Democrazia), che durante la plenaria a Strasburgo ha votato contro il nuovo regolamento sulle emissioni dei veicoli venduti in Europa. Il documento interviene anche sulle particelle rilasciate dai freni e sui requisiti che devono avere le batterie.

“La riduzione dell’inquinamento da mezzi di trasporto è un obiettivo condivisibile – conclude Lizzi – ma non può essere perseguito scaricando il peso solo sulle spalle dei cittadini e, per giunta, favorendo una produzione che non è europea, ma di quei Paesi, come la Cina, che hanno il chiaro intento di colonizzare economicamente il nostro continente”.