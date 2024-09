Quando accendere riscaldamenti e termosifoni in Friuli Venezia Giulia.

Comincia a fare freddino, e anche in tutto il Friuli Venezia Giulia ci si chiede quando sarà possibile accendere riscaldamenti e termosifoni. In Italia, l’accensione dei caloriferi è regolata da direttive statali che mirano a contenere i consumi di gas e a proteggere l’ambiente. Queste norme stabiliscono non solo le date di attivazione e spegnimento, ma anche la temperatura massima consentita e le ore di utilizzo giornaliere.

Tempistiche per il Friuli Venezia Giulia: la Zona E.

Le province del Friuli Venezia Giulia si trovano tutte nella Zona E: i riscaldamenti possono essere accesi dal 15 ottobre fino al 15 aprile. La durata massima di funzionamento è di 14 ore al giorno. Attenzione: le amministrazioni locali possono modificare queste tempistiche a loro discrezione.

Regole.

La temperatura massima da impostare è di 19 gradi, con una tolleranza di 2 gradi. Anche in questo caso, i comuni hanno la possibilità di stabilire norme diverse.

Manutenzione degli impianti.

Prima di accendere i termosifoni, è fondamentale controllare l’efficienza dell’impianto. Bisogna quindi assicurarsi di avere effettuato la manutenzione della caldaia, controllato la pressione, e sfiatato i termosifoni. La scadenza per sfruttare il bonus caldaia è il 31 dicembre 2024.

Multe.

Chi non rispetta le normative sul riscaldamento può incorrere in sanzioni pecuniarie che variano da 500 a 3 mila euro, oltre a possibili multe comunali di fino a 200 euro per violazione. In caso di recidiva, le multe possono aumentare fino a 800 euro.