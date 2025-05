Mare pulito e qualità ambientale, Bandiere Blu a 2 spiagge e 14 porti del Friuli Venezia Giulia

Conferme per le Bandiere Blu in Friuli Venezia Giulia.

Anche per il 2025, il Friuli Venezia Giulia ottiene il riconoscimento delle Bandiere Blu, simbolo internazionale di qualità ambientale e sostenibilità turistica, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Nella nostra regione, ad essere premiate sono state due spiagge e 14 porti turistici, segno di una gestione virtuosa delle risorse costiere e dei servizi rivolti ai visitatori. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma, nella sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni e delle autorità nazionali.

Le Bandiere Blu a livello nazionale.

A livello nazionale, il programma Bandiera Blu, giunto alla 38ª edizione, conferisce il prestigioso riconoscimento a 246 Comuni italiani rivieraschi, in aumento rispetto ai 236 del 2024, e a 84 approdi turistici (erano 81 lo scorso anno). Complessivamente, sono 487 le spiagge italiane premiate, corrispondenti a circa l’11,5% di quelle insignite a livello mondiale.

Il programma è frutto di un lavoro congiunto tra le FEE, le ARPA regionali (Agenzie per la Protezione Ambientale) e il Ministero della Salute, che valutano ogni anno 32 criteri ambientali e gestionali, aggiornati periodicamente per stimolare il miglioramento continuo dei territori. Tra i parametri esaminati: la qualità delle acque di balneazione, l’efficienza della depurazione, la gestione dei rifiuti, l’arredo urbano, l’accessibilità, la sicurezza, la mobilità sostenibile e l’educazione ambientale.

Quest’anno, tra le 15 new entry tra le Bandiere Blu figurano, ad esempio, San Teodoro in Sardegna e Messina in Sicilia, mentre 5 Comuni (tra cui Capaccio Paestum e Lipari) non hanno confermato i requisiti per mantenere il titolo. La Liguria si conferma in testa con 33 Bandiere (una in meno rispetto al 2024), seguita da Puglia (27), Calabria (23), Campania e Marche (20), Toscana (19), Abruzzo e Sardegna (16).

Le Bandiere Blu in Friuli Venezia Giulia.

Per la nostra regione, a ricevere il riconoscimento sono stati Lignano Sabbiadoro (Lido) e Grado (Spiaggia Principale, Costa Azzurra, Pineta), cui si aggiungono 14 approdi turistici tra le province di Udine, Gorizia e Trieste.

I porti premiati nella provincia udinese sono Porto Turistico Marina Uno, Marina Punta Verde, Marina Punta Faro Resort e Darsena Porto Vecchio (Lignano); Marina Resort Punta Gabbiani, Darsena Aprilia Marittima e Marina Capo Nord (Aprilia Marittima); Cantieri Marina San Giorgio e Marina Sant’Andrea (San Giorgio di Nogaro). Passando all’isontino, Marina Monfalcone (Monfalcone); Porto San Vito e Darsena San Marco (Grado). Infine, nel triestino, Porto Piccolo Marina (Duino) e Lega Navale Italiana.