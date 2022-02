Il bollettino della Regione sul coronavirus.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.254 tamponi molecolari sono stati rilevati 557 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,68%. Sono inoltre 26.731 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.121 casi (11,68%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 41, così come i pazienti ospedalizzati in altri reparti che calano a 498.



Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella tra 0 e 19 anni (26,73%), a seguire la 40-49 (19,66%), la 50-59 (17,37%) e la 30-39 (13,97%). I casi positivi di oggi sono dati per il 51,17% da femmine e per il 48,83% da maschi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 17 persone: un uomo di 98 anni di Pordenone (deceduto in ospedale), un uomo di 97 anni di Rive d’Arcano (deceduto in ospedale), una donna di 91 anni di Roveredo in Piano (deceduta in ospedale), una donna di 90 anni di Monfalcone (deceduta in una Rsa), un uomo di 89 anni di Corno di Rosazzo (deceduto in una Rsa), una donna di 87 anni di Trieste (deceduta in ospedale), una donna di 86 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 86 anni di Codroipo (deceduto in una Rsa), una donna di 85 anni di Udine (deceduta in ospedale), una donna di 85 anni di Latisana (deceduta in una Rsa), un uomo di 83 anni di Majano (deceduto in ospedale), un uomo di 82 anni di Palmanova (deceduto in una Rsa), una donna di 80 anni di Monfalcone (deceduta in ospedale) un uomo di 80 anni di Casarsa della Delizia (deceduto in ospedale), una donna di 77 anni di Spilimbergo (deceduta in ospedale), un uomo di 65 anni di Pulfero (deceduto in ospedale) e, infine, un uomo di 60 anni di Maniago (deceduto in ospedale). I decessi complessivamente sono pari a 4.504, con la seguente suddivisione territoriale: 1.094 a Trieste, 2.171 a Udine, 856 a Pordenone e 383 a Gorizia. I totalmente guariti sono 203.150, i clinicamente guariti 607, mentre le persone in isolamento sono 62.884.

