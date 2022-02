I dati sul Covid nelle ultime due settimane in Fvg.

Frena, e in modo deciso, la pandemia da Covid in Friuli Venezia Giulia. A snocciolare i dati, confortando una tendenza che si apprezza già da un po’, è il vicegovernatore Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Secondo i suoi riscontri, in due settimane c’è stato un calo del -42% di occupazione posti letto in terapia intensiva e -29% in altri reparti. In decremento anche i nuovi contagi (-60%) e le persone in isolamento (-55%).

C’è da sperare, insomma, che prossimamente il Fvg lasci la zona arancione per una fascia di rischio più blanda.

