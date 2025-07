I voti alla maturità dell’Istituto Volta.

Quattro studenti si sono distinti tra gli iscritti al Liceo Scientifico con indirizzo Scienze Applicate e specializzazione aeronautica dell’Istituto Alessandro Volta di Udine, in Viale Ungheria 22. Questo percorso prevede il potenziamento delle discipline necessarie per intraprendere una carriera nel settore aeronautico, come pilota, controllore di volo, operatore aeroportuale o altre professioni correlate.

Gli alunni Leonardo Mario Casonato, che ha ottenuto il massimo punteggio all’Esame di Stato, e le colleghe Emily Russomando e Olivia Volk, che hanno conseguito un ottimo 90/100, hanno seguito il Progetto Aeronautico, che integra mediamente 6 ore settimanali aggiuntive al normale piano di studi del liceo. Le materie approfondite includono Aerotecnica, Navigazione aerea, Meteorologia, Human Performance e Diritto aereo. Durante il loro percorso formativo hanno acquisito le competenze necessarie per il conseguimento del PPL (Private Pilot License), il primo brevetto per pilotare un aereo.

Lo studente Diego Pocchiesa Marian, anch’egli diplomato con 90/100, ha invece seguito il Progetto Informatico, che prevede anch’esso un’integrazione settimanale di circa 6 ore con lezioni di Intelligenza Artificiale, Programmazione web e app, Sistemi e Robotica, Interazione Uomo-Macchina, Data Science e Informatica Digitale.