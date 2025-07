Colpo in casa a Palazzolo dello Stella: rubati 5mila euro e due quadri di pregio

Furto a Palazzolo; un secondo colpo a San Giorgio di Nogaro.

Un furto in abitazione si è verificato a Palazzolo dello Stella, dove ignoti si sono introdotti in casa di un uomo classe 1947, forzando un infisso e portando via denaro e opere d’arte. Il colpo è stato denunciato questa mattina ai carabinieri della stazione di Rivignano Teor, intervenuti sul posto in seguito a una segnalazione al Nue112.

Secondo quanto accertato, i ladri hanno rubato 5mila euro in contanti e due quadri di pregio, il cui valore è attualmente in fase di valutazione. Le informazioni relative alle opere saranno trasmesse ai carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, nel tentativo di individuare eventuali tentativi di vendita online.

Un secondo furto è stato denunciato sempre ai militari dell’Arma di Rivignano. Questa volta è stata presa di mira l’abitazione di un uomo del 1971 residente a San Giorgio di Nogaro; anche in questo caso, i ladri hanno forzato una finestra e si sono impossessati di alcuni monili in oro e di due orologi. Il danno è in corso di quantificazione. Le indagini su entrambi gli episodi sono in corso.