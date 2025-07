A23 Udine-Tarvisio, nuove chiusure per lavori stradali: gli svincoli interessati

Lavori sulla A23: le chiusure previste.

Disagi in vista per chi viaggia lungo l’autostrada A23 Udine-Tarvisio nei prossimi giorni, a causa di interventi programmati di manutenzione e posa cavi che comporteranno la chiusura temporanea di alcuni svincoli.

Dalle 23:00 di lunedì 21 alle 23:00 di mercoledì 23 luglio, sarà chiuso in uscita lo svincolo di Malborghetto Valbruna per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste. La chiusura sarà in modalità continuativa per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa, gli automobilisti potranno proseguire sull’A23 e utilizzare l’uscita Tarvisio Sud per raggiungere le località limitrofe.

Inoltre, nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Carnia per chi proviene da Tarvisio, a causa di lavori di posa cavi. In questo caso, si consiglia di uscire alla stazione di Pontebba.