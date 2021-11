La possibilità per i non vaccinati di bere il caffè al bar in Fvg.

Fino a poche ore fa il dubbio c’era, ed era legittimo: chi è senza Super Green Pass può bere il caffè al bancone del bar? E, per i più “estremisti”, può entrare nel locale pubblico?

L’incertezza, dopo che in Friuli Venezia Giulia è scattata la zona gialla ed è stata anche applicato con anticipo il nuovo passaporto sanitario rafforzato, era tanta. Sia da parte dei clienti, naturalmente, sia per gli esercenti.

A chiarire i contorni è stata Annunziato Vardè, Prefetto di Trieste: chi è in possesso di Green Pass “base”, derivato cioè da tampone, ma anche chi non è vaccinato, può entrare in bar a bere un caffè, ma soltanto al banco. Permesso anche l’asporto. Sedersi ai tavoli, invece, è un “beneficio” soltanto per chi ha il Super Green Pass.

