I friulani al mare e in montagna

Un vasto anticiclone caldo di origine africana si sta espandendo sull’Europa ed interesserà direttamente, nei prossimi giorni, anche la nostra regione.

Nella giornata odierna, come per le giornate di sabato e domenica, secondo l’indice di Thor che sottolinea il livello di caldo, nella parte centrale e verso la costa vi sarà un picco verso le ore centrali del pomeriggio per poi scendere nelle ore serali.

Nella sera non si esclude, però, qualche isolata e breve pioggia sulla fascia prealpina e orientale con venti di brezza anche sostenuta.

Nonostante manchino pochi giorni all’arrivo ufficiale della stagione estiva, prevista per il 21 giugno, il caldo afoso sta già attanagliando i friulani che si stanno muovendo verso le mete vacanziere della regione per passare il weekend.

Mare o montagna?

La maggior parte dei friulani per questo weekend sceglierà la meta marittima, dove poter godere del vento di brezza che lambirà la costa e porterà al tempo stesso sollievo sotto l’ombrellone.

Nonostante questo, una piccola parte sceglierà invece il relax montano, tra passeggiate e giri in mountain bike, alla scoperta delle Dolomiti friulane e delle pietanze caratteristiche di quei luoghi; approfittando dello zero termico che è segnalato a 4500 metri di quota.

