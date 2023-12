Calano ancora i prezzi di benzina e diesel in Slovenia.

Nuovo calo nei prezzi della benzina e del diesel nella vicina Slovenia. Il Governo di Lubiana, infatti, ha stabilito un ulteriore decremento per i carburanti fuori dalla rete autostradale, tenendo però invariate le accise.

Dalla mezzanotte tra il 18 e il 19 dicembre, quindi, la benzina costerà 1,379 euro al litro (una riduzione di 0,042 euro contro i precedenti 1,421) mentre il gasolio arriverà a 1,418 euro al litro (una diminuzione di 0,043 euro in confronto ai precedenti 1,461). I nuovi prezzi resteranno in vigore fino a mercoledì 3 gennaio 2024 compreso. Sono esclusi, come detto, i benzinai lungo le autostrade che possono fissare il prezzo a loro piacimento.