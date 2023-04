Riapre l’ex Cantera a Sistiana.

Un’ottima notizia per chi ama ballare: il Cantera di Sistiana riaprirà, anche se non si chiamerà più così. L’annuncio è stato dato dalla società Servizio Ricreativo Sistiana che per tanti anni ha gestito locali e stabilimenti nella baia.

Per molto tempo punto di riferimento per il popolo della notte, per generazioni di universitari, di triestini e di friulani in trasferta, la discoteca in riva al mare aveva chiuso nel 2021 dopo un quarto di secolo di attività; alla base della decisione, “la gestione dell’emergenza Covid e l’atteggiamento di parte della comunità e delle istituzioni locali”, come spiegò al tempo il gestore Sergio Fari.

Ora, però, arriva la notizia della riapertura, una notizia che è stata accolta dalla rete con notevole entusiasmo: non è ancora stato annunciato che tipo di intrattenimento sarà proposto, per ora l’unica cosa sicura è che il nome del locale sarà un altro. Certo è che chi era contrario alla musica a tutto volume e fino a tarda ora, ha già drizzato le orecchie, con preoccupazione, alla novità.