Troppi turisti invadenti: in Cansiglio arrivano i cartelloni per spiegare come comportarsi con i cervi in amore.

Troppi curiosi che non sanno come comportarsi con i cervi, e con i loro bramiti quando sono in amore: e allora in Cansiglio arrivano degli appositi cartelloni, con tutte le regole spiegate bene. A intervenire in tal senso è stata l’Agenzia Veneto agricoltura, che dopo aver notato la presenza di sempre più curiosi indisciplinati nella Piana del Cansiglio, ha pensato bene di correre ai ripari.

E lo ha fatto installando degli appositi cartelloni informativi che cercano di spiegare ai visitatori, in termini il più possibile comprensibili, le regole da seguire per osservare i cervi senza disturbarli. Per esempio non seguirli in macchina ma nemmeno a piedi, non farli seguire da droni telecomandati, non spaventarli, specie la notte, con fanali e fari. Basterà a mettere un freno all’invadenza dei curiosi?