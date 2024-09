Trentenne di nazionalità ucraina arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dalla polizia di Gorizia.

Un trentenne ucraino è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La polizia di Gorizia ha fermato nei giorni scorsi un’autovettura di grossa cilindrata, con targa straniera, nei pressi di via Degli Scogli. All’interno, oltre all’autista, un uomo di 30 anni di nazionalità ucraina, vi erano stipate altre sei persone. Dai successivi accertamenti è emerso che le persone trasportate, una coppia di siriani con i quattro figli minori, avevano appena fatto ingresso illegalmente in Italia dalla vicina Slovenia.

Inoltre, al termine della perquisizione eseguita nei confronti del conducente, estesa anche al veicolo, è stato rinvenuto un taglierino occultato nel portabagagli dell’auto che è stato posto sotto il vincolo del sequestro penale.

Alla luce di quanto emerso, il 30enne ucraino, che dovrà rispondere del reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, è stato arrestato per violazione delle normative in materia di contrasto all’immigrazione clandestina e accompagnato presso la Casa Circondariale di Gorizia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nello specifico, il Gip ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare della custodia in carcere, confermata dal Tribunale del Riesame.