Incidenti, malori ma anche furti: a Natale crescono le chiamate al 112 in Fvg

Le chiamate al 112.

Nella giornata di ieri al Nue 112 sono arrivate in tutto 1.777 chiamate (dalle 00.00 alle 24). Si è registrato pertanto un aumento rispetto all’anno precedente (+1,42).

Tipologia di chiamate

La tipologia di chiamate per la giornata di Natale è leggermente cambiata: sempre presenti le chiamate per incidenti stradali, una ventina. In arrivo parecchie chiamate per malori accusati da cittadini in ristorante durante il momento del pranzo e 8 chiamate per persone che si sono sentite male durante le cerimonie religiose.

Molto affollati tutti i comprensori sciistici della Regione, infatti sono state ricevute 7 chiamate di soccorso per infortuni sulle piste da sci. Sempre presenti purtroppo le chiamate di segnalazioni furti, una decina, nel momento del rientro a casa nelle proprie abitazioni dopo che si è passato la giornata del Natale fuori.

Sicuramente presente, nella giornata di ieri, nella nostra regione un buon afflusso turistico: sono state infatti 14 le chiamate gestite grazie al servizio di interpretariato multilingua del Nue112 per poter dare risposta a queste chiamate con persone che non parlano l’italiano.

Chiamate improprie Natale 22

Delle 1777 chiamate del Natale 22, 881 sono state chiamate di non emergenza. Chiamate inoltrate per vere emergenze sono state 896 così distribuite per il territorio della regione: 326 ex provincia di Udine, 267 ex provincia di Trieste, 172 ex provincia di Pordenone, 119 ex provincia di Gorizia cui si aggiungono 12 chiamate da fuori regione.

Sores Carabinieri Polizia di Stato e Vigili del fuoco

Delle chiamate di vera emergenza, 565 sono state transitate alla sala di secondo livello della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores), 149 alle sale operative di secondo livello della Polizia di Stato, 131 alle sale operative di secondo livello dei carabinieri, 51 alle sale operative di secondo livello dei vigili del fuoco.

Chiamate giornata di 24 ore di Natale 2021, per raffronto

Lo scorso anno, nella giornata di Natale, sulle 24 ore, erano giunte al Nue112 1752 chiamate: di queste 824 erano chiamate di non emergenza, quindi chiamate non appropriate (circa la metà). Le chiamate di vera emergenza erano state 928 così distribuite sul territorio della regione: 293 dalla ex provincia di Udine, 261 dalla ex provincia di Trieste, 242 della ex provincia di Pordenone, 104 dalla ex provincia di Gorizia e 28 da fuori regione.

Di che tipo di emergenza si trattava?

Delle chiamate inoltrate per vera emergenza dalla centrale di primo livello del Nue112, 646 erano state inoltrate per competenza alla centrale di emergenza sanitaria Sores, 139 alle centrali dei Carabinieri, 93 alla centrali della Polizia di Stato, 50 alle centrali dei vigili del fuoco.