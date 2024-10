Città amiche dello sport: crolla Trieste, resistono Udine e Pordenone

Le città del Fvg e lo sport.

La nuova edizione dell’indice di sportività de il Sole 24 ore vede un peggioramento di tutti e quattro i capoluoghi del Friuli Venezia Giulia, che si rivelano essere città “meno amiche” dello sport rispetto all’anno scorso. Ma se Udine e Pordenone resistono, perdendo solo una posizione, il crollo si registra a Trieste che, dal secondo posto, schizza fuori dalla top ten per finire al 14esimo.

Il Sole 24 Ore ha condotto un’analisi sui capoluoghi italiani utilizzando 32 indicatori, suddivisi in quattro categorie principali: impianti sportivi, sport di squadra, sport individuali e sport e società. Lo studio ha preso in considerazione diversi fattori, tra cui la pratica sportiva, i risultati ottenuti da squadre e atleti (sia uomini che donne, suddivisi per disciplina), l’investimento nelle infrastrutture, l’offerta di turismo sportivo e alcuni aspetti sociali legati allo sport femminile, paralimpico e infantile. L’obiettivo dell’indagine è fornire un quadro completo per valutare l’impatto dello sport sul benessere della popolazione locale.

Il capoluogo regionale, nonostante il crollo, rimane la prima città della regione in classifica: 14esima in Italia. In particolare è terza per sport femminile e quarta per sport e storia-cultura (società centenarie, musei). Nella top ten anche per l’atletica, basket e altri sport di squadra e per risultati alle Paralimpiadi 2024. Ma, soprattutto, è prima in Italia per sport dell’acqua (atleti e risultati), atleti tesserati Coni e dirigenti e ufficiali di gara tesserati Coni.

Al secondo posto regionale, e 22esimo nazionale, c’è Udine. Il capoluogo friulano è nella top ten (quinto) per il ciclismo (società e risultati); 10° per gli sport invernali, 13esimo per sport e amatori e 14esimo per sport femminile. Nella top 20 anche per il basket (18esimo) e calcio professionisti (19esimo). Male invece gli investimenti nello sport da Pnrr (99esimo in Italia).

Perde una posizione anche Pordenone: era 45esima, ora è 46esima. Il capoluogo del Friuli Occidentale è nono per sport e amatori e sport paralimpico nonché per i risultati alle Paralimpiadi 2024 e 14esimo per atletica e motori (società e risultati). Sconta però un 96esimo posto sulla formazione per lo sport, il 90esimo sul tennis e un 80esimo sul calcio professionisti (il punteggio peggiore Pordenone lo ottiene sulla macro area sport di squadra).

Infine, quarta in Fvg e 73esima in Italia (era 65esima), c’è Gorizia: è al 101esimo posto per sport femminile e addirittura ultima (107esima) per investimenti sullo sport da Pnrr. Vanta però un secondo posto nazionale per società dilettanti e un quinto per sport dell’acqua.