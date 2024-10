I vandali danneggiano il tetto del nuovo asilo nido in costruzione

Vandalizzato il nuovo asilo nido a Pordenone.

Vandali in azione a Pordenone, dove è stata danneggiata la copertura del nuovo asilo nido di Torre in costruzione in via Musile. I lavori stanno procedendo secondo cronoprogramma e la struttura, una volta completata, accoglierà 60 bambini in un unico piano da 860 metri quadrati, nell’area verde tra il bocciodromo e il campo di calcio. Questo nuovo asilo creerà nuovi posti per rispondere alla crescente richiesta di genitori e famiglie, venendo incontro soprattutto alle loro necessità economiche.

Nei giorni scorsi, però, l’impresa che sta eseguendo i lavori ha segnalato al Comune di Pordenone che la copertura esterna del tetto dell’edificio ha subito alcuni danni, arrecati in spregio presumibilmente con degli attrezzi acuminati. I danneggiamenti sono numerosi e particolarmente evidenti poiché la copertura è costituita da pannelli in lamiera di una certa dimensione.

A seguito di questi vandalismi, i cui danni sono da quantificare, l’impresa ha sporto ai carabinieri regolare denuncia contro ignoti e ora si attendono i risultati delle indagini. “Si tratta di un atto di puro vandalismo – sottolinea il vicesindaco Alberto Parigi – che danneggia un’opera pubblica, ancora in fase di costruzione, che andrà a favore dei bambini e delle famiglie della nostra città. Abbiamo ritenuto giusto diffondere questa notizia per far sapere che in giro ci sono dei vandali, augurandoci che questo sia da deterrente per altre azioni simili”. L’amministrazione si augura caldamente che questi “atti sciocchi e senza senso non accadano più”.