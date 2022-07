Sono 39 i comuni ricicloni del Friuli Venezia Giulia: in testa c’è Moimacco

I comuni ricicloni del Friuli Venezia Giulia.

Sono 39 i comuni riccioloni del Friuli Venezia Giulia premiati da Legambiente per l’attenzione nella raccolta differenziata. Nell’edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free in Italia, cioè quelli in cui la produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg

La nostra regione si classifica terza per percentuale Comuni Rifiuti Free (18,1%), dietro a Veneto (26,8%) e Trentino-Alto Adige (20,9%). Fanalino di coda invece per la Liguria con lo 0,4%.

Guardando ai comuni invece quello più virtuoso risulta essere Moimacco, con una percentuale di raccolta differenziata dell’88,8% che ottiene anche il 15esimo posto assoluto in Italia. Seguono Chions con l’88,2%, primo nei comuni tra i 5mila e i 10mila abitanti, mentre a chiudere il podio è San Vito di Fagagna.

I Comuni Ricicloni in Friuli Venezia Giulia.

Pos. Comune Prov Abitanti Procapite secco residuo (Kg/a/abitante) % RD 1 MOIMACCO UD 1.659 33.0 88.8 2 CHIONS PN 5.126 42.2 88.2 3 SAN VITO DI FAGAGNA UD 1.690 42.8 85.2 4 LESTIZZA UD 3.674 45.9 85.4 5 SESTO AL REGHENA PN 6.346 49.5 88.3 6 CORDOVADO PN 2.684 51.3 87.1 7 CAMPOFORMIDO UD 7.863 52.8 83.9 8 BASILIANO UD 5.238 53.3 87.4 9 BUTTRIO UD 3.884 54.5 85.8 10 VALVASONE ARZENE PN 3.890 54.9 87.2 11 POZZUOLO DEL FRIULI UD 6.893 55.0 83.1 12 CERCIVENTO UD 652 55.5 69.5 13 PREMARIACCO UD 4.015 56.0 81.7 14 VARMO UD 2.663 56.1 83.7 15 PASIANO DI PORDENONE PN 7.758 58.3 84.4 16 CORNO DI ROSAZZO UD 3.121 58.9 80.9 17 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO PN 1.426 60.2 86.0 18 PRAVISDOMINI PN 3.401 61.0 84.3 19 CASARSA DELLA DELIZIA PN 8.257 62.4 86.1 20 PAGNACCO UD 5.152 62.6 85.8 21 RIVIGNANO TEOR UD 6.174 62.9 82.8 22 PASIAN DI PRATO UD 9.299 63.2 83.7 23 PORCIA PN 15.067 64.2 85.6 24 MARTIGNACCO UD 6.898 65.6 82.3 25 COLLOREDO DI MONTE ALBANO UD 2.176 65.8 80.2 26 RAVEO UD 444 68.1 75.8 27 MORUZZO UD 2.434 68.3 80.1 28 TREPPO LIGOSULLO UD 702 68.4 77.7 29 ENEMONZO UD 1.278 69.2 77.3 30 SEDEGLIANO UD 3.681 69.5 79.8 31 RIVE D’ARCANO UD 2.380 70.5 79.0 32 GEMONA DEL FRIULI UD 10.634 72.0 81.2 33 ARBA PN 1.296 72.2 78.8 34 FONTANAFREDDA PN 12.697 73.1 82.0 35 ZOPPOLA PN 8.374 74.5 83.8 36 TREPPO GRANDE UD 1.686 74.5 70.7 37 Pordenone PN 52.688 74.9 85.2 38 DIGNANO UD 2.313 74.9 80.9 39 CASTELNOVO DEL FRIULI PN 826 75.0 77.0