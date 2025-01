La classifica dei migliori presepi delle scuole del Friuli Venezia Giulia.

Sono stati proclamati i dieci vincitori – su 68 partecipanti – della 20ma edizione del Concorso Presepi del Friuli Venezia Giulia per scuole dell’infanzia e primarie, che quest’anno ha avuto come tema “Il giubileo della speranza”. Si tratta di un evento che ogni anno coinvolge le scuole in un’esperienza di creatività e condivisione.

Quest’anno, 26 scuole primarie e 42 dell’infanzia hanno dato vita a presepi unici e originali, ispirati al tema della speranza e inseriti nell’attività didattica grazie alla guida dei docenti e alla collaborazione delle famiglie. A promuovere l’iniziativa il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione tra le Pro Loco d’Italia con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Società Filologica Friulana, Fondazione Friuli e CiviBank.

Creatività, solidarietà, pace e speranza.

“Il concorso – spiega il presidente del Comitato regionale Pro Loco Pietro De Marchi – è stato ancora una volta un’occasione preziosa per i partecipanti di esprimere la loro creatività e di riflettere su temi importanti come la solidarietà, la pace e la speranza. All’interno della giuria siamo rimasti colpiti dalla qualità dei lavori presentati e dalla passione con cui i bambine e bambini si sono dedicati a questo progetto: per noi sono tutti vincitori, perché hanno realizzato dei presepi davvero splendidi”.

La giuria ha deciso di premiare i lavori che hanno dimostrato una maggiore capacità di collaborazione tra alunni, un forte legame con il territorio e una profonda comprensione del tema del Giubileo della Speranza, oltre che all’utilizzo di materiali naturali e riciclati. I premi, consistenti in buoni acquisto di materiale didattico, vengono assegnati alle scuole vincitrici per sostenere le loro attività educative.

Le scuole primarie.

Nella sezione dedicata alle scuole primarie hanno vinto la Scuola Primaria G. Carducci e Infanzia di Attimis (Ud) con l’opera “Cammina, Stupisciti, Brilla con noi”, la scuola primaria G. Marconi di Castions di Strada (Ud) con “Pagine di Speranza”, la scuola primaria B. Ortis di Chions (Pn) con “Presepe insieme. Presepe di pace”, la scuola primaria S. Slataper di Trieste con “Per imparare a leggere il presente con gli occhi di domani”, la scuola primaria Beato Odorico di Pordenone di Zoppola (Pn) con “Famiglie e speranza: una luce nel territorio”.

Le scuole dell’infanzia.

Per la sezione scuole dell’infanzia si sono distinte la scuola dell’Infanzia di Capriva del Friuli (Go) con “Una rete di speranza”, la scuola dell’Infanzia “Ricordo ai Caduti” di Goricizza di Codroipo (Ud) con “I Saperi e i Sapori del Presepio. A te Gesù i nostri doni”, la scuola dell’Infanzia G. Giol di Fontanafredda (Pn) dal racconto “La leggenda dei tre alberi”, la scuola dell’Infanzia di Mortegliano (Udine) con “Un Natale di speranza”, la scuola dell’Infanzia di Muzzana del Turgnano (Ud) con “Il Giubileo della Speranza”.