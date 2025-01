Il Friuli vince anche al SuperEnalotto: centrato un 5

Vincita al Superenalotto a Pasian di Prato.

Anche il SuperEnalotto premia il Friuli-Venezia Giulia. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Pasian di Prato, centrato un “5” da 25.023,29 euro presso il bar Covre in via S.Caterina, 32. Estrazione fortunata per il Friuli anche al 10e Lotto, dove che ha regalato una vincita di 40mila euro ad un fortunato giocatore di Buttrio, in provincia di Udine, con un 9.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 24 gennaio, è di 63,2 milioni di euro.