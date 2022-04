La classifica delle migliori Università.

L’Università di Trieste strappa il 20esimo posto in Italia, mentre Udine si deve accontentare del 32esimo. Sono queste le posizioni per i due atenei del Friuli Venezia Giulia nella classifica stilata Center for World University Rankings (Cwur) che ha analizzato 19.788 istituzioni nel mondo.

Prendendo la classifica mondiale L’Università di Trieste si piazza al 456esima con un punteggio di 74,6, perdendo alcune posizioni rispetto allo scorso anno dove era al 437esimo posto nel mondo e diciottesima in Italia.

Perde qualche posizione anche l’Università di Udine che ora occupa la casella numero 612, contro la 579esima posizione a livello mondiale e la 27esima in Italia dello scorso anno.

A livello mondiale il podio è occupato da tre Università statunitensi: Harvard, il Massachusetts Institute of Technology e Stanford. Per trovare la prima italiana si deve scendere alla posizione 113 con La Sapienza, seguita dall’Università di Padova e da quella di Milano.

Classifica mondo Università Location National Rank 113 Sapienza University of Rome Italy 1 170 University of Padova Italy 2 179 University of Milan Italy 3 181 University of Bologna Italy 4 230 University of Turin Italy 5 238 University of Naples Federico II Italy 6 264 University of Florence Italy 7 268 University of Pisa Italy 8 271 University of Genoa Italy 9 303 University of Pavia Italy 10 328 Polytechnic University of Milan Italy 11 331 University of Rome Tor Vergata Italy 12 336 University of Milano-Bicocca Italy 13 373 University of Parma Italy 14 394 University of Perugia Italy 15 411 University of Bari Italy 16 426 Catholic University of the Sacred Heart Italy 17 452 University of Trento Italy 18 454 Vita-Salute San Raffaele University Italy 19 456 University of Trieste Italy 20 468 University of Catania Italy 21 490 University of Siena Italy 22 502 University of Ferrara Italy 23 512 Scuola Normale Superiore di Pisa Italy 24 523 University of Modena and Reggio Emilia Italy 25 542 University of Verona Italy 26 575 Bocconi University Italy 27 580 Polytechnic University of Turin Italy 28 586 University of Palermo Italy 29 599 University of Salerno Italy 30 607 University of Brescia Italy 31 612 University of Udine Italy 32 615 University of Cagliari Italy 33 621 University of Eastern Piedmont Italy 34 664 University of Campania Luigi Vanvitelli Italy 35 683 Roma Tre University Italy 36 693 University of Calabria Italy 37 755 International School for Advanced Studies Italy 38 761 University of Salento Italy 39 776 Marche Polytechnic University Italy 40 810 University of Messina Italy 41 825 University of Basilicata Italy 42 828 Polytechnic University of Bari Italy 43 840 University of L’Aquila Italy 44 882 University of Insubria Italy 45 927 Gabriele d’Annunzio University Italy 46 954 University of Sassari Italy 47 972 University of Naples Parthenope Italy 48 1067 University of Urbino Italy 49 1194 Gran Sasso Science Institute Italy 50

