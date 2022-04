L’atmosfera di un vero pub irlandese a Udine: apre La Tana

Il nuovo locale di Udine.

Tante deliziose birre originali, gustosi panini, carni, snack, musica dal vivo ed una calorosa accoglienza garantita: ecco cosa offrirà il nuovo pub “La Tana”, a Udine in piazza Paolo Diacono 10.

Si tratterà di un pub caratteristico a tutti gli effetti, contraddistinto da un arredamento ricco di colori caldi e con molto legno: insomma, un vero e proprio gioiello per tutti gli amanti del prototipo del tipico pub irlandese. La Tana, che aprirà ufficialmente i battenti a inizio maggio, nasce da un’idea dei membri della società “Malto e dintorni”, che hanno pianificato questa nuova apertura in seguito alla chiusura dell’immobile per lavori di ristrutturazione.



“Siamo assolutamente carichi e motivati di fronte all’avvio di questa nuova attività, che andrà a completare un parco di locali analoghi già esistenti in città.”, afferma Albano Tuniz, uno dei titolari. “Siamo convinti che a Udine la presenza di una realtà come “la Tana” farà veramente la differenza, e che diventerà un punto di riferimento per lo svago di molte persone che, ne siamo certi, sapranno apprezzare a fondo l’atmosfera di un autentico pub irlandese”.



All’esterno del locale, per allietare cene e aperitivi durante le calde serate estive, ci sarà anche un ampio cortile, dove verranno organizzate vivaci serate a tema accompagnate da musica dal vivo in acustico. “La Tana” sarà aperto tutto l’anno, con giorno di chiusura il lunedì.

