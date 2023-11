La Colletta Alimentare in Friuli Venezia Giulia.

Torna sabato 18 novembre l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare.

In più di 11.000 supermercati in tutta Italia, oltre 140.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia.

In Friuli Venezia Giulia.

In Friuli Venezia Giulia i punti vendita aderenti alla colletta alimentare saranno 376 (208 a Udine, 107 a Pordenone, 32 a Trieste e 34 a Gorizia). Solo nelle province di Udine e Pordenone i volontari saranno circa 5.000. I punti vendita aderenti sono disponibili a questo link.

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a quasi 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..) che sostengono circa 1.700.000 persone. In Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale gli alimenti saranno distribuiti a 303 strutture caritative, che assistono più di 42 mila persone in difficoltà.

“La Colletta Alimentare semplice, alla portata di tutti, ma testimonia la possibilità di un gesto di gratuità e di condivisone che promuove realmente la convivenza civile e vince l’indifferenza, causa vera di tante ingiustizie – afferma Paolo Olivo, Presidente del Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia OdV. – Facciamo un appello affinché la partecipazione sia tanta e si possa dare insieme un aiuto concreto a chi è in difficoltà”.

Anche Despar tra i punti vendita aderenti.

Anche quest’anno Despar _Aspiag Service, concessionaria del marchi Despar, Eurospar ed Interspar per il Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, ha deciso di intervenire al fianco della Fondazione Banco Alimentare Onlus per la 27° edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che sostiene ormai ininterrottamente dal 2008. Nei punti vendita a insegna Despar, Eurospar e Interspar del Friuli Venezia Giulia aderenti all’iniziativa, sarà quindi possibile acquistare e donare alcune tipologie di generi alimentari da devolvere alle persone che versano in condizioni di difficoltà.

Sabato 18 novembre, all’interno dei negozi dell’abete, i clienti avranno quindi la possibilità di donare prodotti alimentari che, una volta raccolti dagli instancabili volontari del Banco Alimentare, verranno distribuiti alle strutture caritative che aiutano quotidianamente chi ha bisogno.

“La generosità dei nostri clienti è sempre riuscita a stupirci ed emozionarci – è il commento di Fabrizio Cicero, Direttore Despar (Aspiag Service) per Il Friuli Venezia Giulia– e siamo certi che farà anche quest’anno la sua parte, regalando qualche sorriso in più a chi si trova oggi più che mai in difficoltà. Anche per Despar la solidarietà ha un ruolo fondamentale per essere vicini a chi ha bisogno e le collaborazioni e attività che da anni portiamo avanti con realtà come Banco Alimentare ne sono la prova: solo nel 2022, con il progetto di cessione merce, siamo ad esempio riusciti a donare e distribuire 1.400 tonnellate di cibo che hanno consentito la preparazione di quasi 3,185 milioni di pasti destinati ai più bisognosi, perseguendo e concretizzando così ottimi risultati nei nostri molteplici progetti a scopo benefico e nelle tante iniziative di prevenzione dello spreco alimentare”.