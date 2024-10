Ispirato all’omonimo libro di Egea Haffner e Gigliola Alvisi, il film sarà trasmesso in occasione della Giornata del Ricordo 2025

Si sono concluse sabato 26 ottobre in Friuli Venezia Giulia le riprese del film “La bambina con la valigia”, diretto da Gianluca Mazzella, sceneggiato da Andrea Porporati, prodotto da Clemart e Rai Fiction.

Ispirato all’omonimo libro di Egea Haffner e Gigliola Alvisi, il film sarà trasmesso da Rai1 in occasione della Giornata del Ricordo 2025, raccontando, attraverso gli occhi della piccola Egea, una vicenda di resilienza e coraggio al centro di un esodo che ha segnato migliaia di famiglie italiane giuliano-dalmate. La produzione ha beneficiato del supporto della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG.

Riprese in diverse location del Fvg

Il cast comprende Sinead Thornhill, Petra Bevilacqua, Silvia Cohen, Claudia Vismara, Sandra Ceccarelli e Davide Strava, che interpretano i personaggi principali di questa storia. Le riprese, iniziate il 14 ottobre, hanno toccato diverse location del Friuli Venezia Giulia, tra le quali Trieste, Sistiana, Duino Aurisina, Grado (impiegata per rappresentare Pola), i Laghi di Fusine, il Parco Piuma-Isonzo e Gorizia, scelta per rappresentare le ambientazioni di Bolzano.

La storia

Una fotografia in bianco e nero del 6 luglio 1946 ritrae una bambina: in mano una valigia con la scritta esule giuliana. Si chiama Egea Haffner e la sua storia comincia quando suo padre scompare, probabilmente inghiottito nelle Foibe. A questi ricordi si lega il racconto della vita di esule di Egea, che la porterà da Pola a Bolzano, accudita da una zia che l’amerà come una figlia e protetta dalla cura dei nonni. Nella memoria di Egea si riflette il dramma di tutti quelli costretti a lasciare la propria casa.

Attraverso una ricostruzione storica accurata del contesto post-bellico, il film esplora il tema universale della ricerca di identità e radici, sotto la direzione di Gianluca Mazzella, che ha coordinato una squadra di professionisti e un cast impegnato nel rappresentare la storia.

Gianluca Mazzella

Gianluca Mazzella è nato a Roma il 18 marzo del 1965 e vive nella Capitale. Laureatosi alla Sapienza presso la Facoltà di Lettere ha vissuto, dal 1989, quattro anni a Parigi dove ha cominciato a lavorare nel settore cinematografico come assistente alla regia.

Tornato in Italia ha continuato a lavorare come assistente avendo la fortuna di partecipare a grandi progetti tra cui il film di Michelangelo Antonioni e Wim Wenders e il film su Napoli di Francesco Rosi. Dal 1995 ha cominciato a esercitare il ruolo di aiuto regista. Nella sua lunga carriera, durata 26 anni e una cinquantina di progetti tra film e serie televisive, ha diretto diverse produzioni, tra cui la serie tv Libera (2023), Sempre al tuo fianco (2022), per la quale ha curato la regia di sei puntate, e Le fate ignoranti (2021) di Ferzan Ozpetek, per la quale ha diretto quattro puntate. Inoltre, ha realizzato il videoclip Gocce di memoria di Giorgia, colonna sonora del film di Ferzan Ozpetek La finestra di fronte (2003).

La casa di produzione

Casa di produzione romana, inizialmente impegnata nella realizzazione di opere cinematografiche, Clemart esordisce con il film La Bruttina Stagionata (1996) che riceve la nomination al David di Donatello per il miglior regista esordiente e la migliore attrice non protagonista e al Nastro d’argento sempre per il miglior regista esordiente e la migliore scenografia. Successivamente la società si specializza nella serialità televisiva con opere che riscuotono notevole successo in termini sia di critica che di pubblico. I generi maggiormente sviluppati dalla società sono il crime, il social, il biopic e il family drama.