Udine, nuova gara per la gestione dello storico Caffè Contarena

Il Comune di Udine sta elaborando il nuovo bando per il Contarena. Canone di affitto a partire da 4.845 euro

Nuovo bando di gara per la gestione del Caffè Contarena. Il Comune di Udine sta mettendo a punto i dettagli della procedura, come ha reso noto al Messaggero Veneto l’assessore al patrimonio e ai tributi Gea Arcella.

Si parte da un canone mensile di 4.845 euro, individuato sulla base dei valori di mercato, ma che potrebbe essere oggetto di rilancio nel corso del tempo, mentre sul lato dell’importo complessivo stimato per la concessione di nove anni si superano gli otto milioni e mezzo di euro. Gli atti saranno disponibili online sulla piattaforma dell’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, non appena saranno ultimati e approvati.

Mantenere il pregio storico

Accanto alle indicazioni sui servizi da offrire – bar-caffetteria, enoteca e pranzi veloci – l’Amministrazione intende fornire anche una linea d’indirizzo, in particolare rispetto agli orari di apertura e al rispetto del valore storico del Contarena, che dovrà, quindi, garantire una gestione all’altezza del suo prestigio.

L’affidamento avverrà anche in caso di una sola offerta e sarà aggiudicato in base al miglior rapporto qualità/prezzo. Il Comune, spiega l’assessore Arcella, vuole restituire questo luogo simbolico alla città. “La gestione di un locale come il Contarena è di per sé complessa e richiede un impegno notevole affinché il servizio sia soddisfacente. Ecco perché puntiamo al corretto funzionamento di questo bene pubblico e non semplicemente al dato strettamente economico”.