Consiglio regionale Fvg alle battute finali, gli eletti che hanno lavorato di piú in questa legislatura

Gli eletti che hanno lavorato di più nel consiglio regionale del Fvg.

Il consiglio regionale del Fvg è ormai alle battute finale, in attesa del voto per il rinnovo: è il momento giusto, quindi, per vedere quali sono stati gli eletti che hanno per così dire “lavorato” di più nel corso di questa legislatura.

Al primo posto troviamo Furio Honsell, di Open Sinistra Fvg: è lui il consigliere regionale con il maggior numero di atti di Palazzo dall’avvio della legislatura. Dietro di lui il capogruppo del Partito democratico Diego Moretti (405) e un altro dem, Nicola Conficoni (404). In particolare tra interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, progetti di legge, petizioni, mozioni e voti alle Camere Honsell ha prodotto 419 atti. Sopra i 400 anche Moretti e Conficoni.

Dietro di loro i consiglieri del Movimenti 5 Stelle Andrea Ussai (398) e Cristian Sergo (378). Tra i primi dieci più attivi ci sono poi Massimo Moretuzzo (374), capogruppo del Patto e candidato presidente della Regione alle elezioni di aprile, Giampaolo Bidoli (336), anche lui del Patto, gli altri due pentastellati Mauro Capozzella (336) e Ilaria Dal Zovo (335) e Simona Liguori (321), consigliera di Civica Fvg.

Solo rappresentanti dell’opposizione, quindi. Tra l’undicesimo e il ventesimo posto trovano spazio cinque democratici: Mariagrazia Santoro (312), l’ex capogruppo Sergio Bolzonello (279), Roberto Cosolini (254), Chiara Da Giau (229) e Franco Iacop (219). Il primo consigliere di maggioranza, quattordicesima, è la forzista Mara Piccin (275). Nella maggioranza tra i più attivi anche il capogruppo di Progetto Fvg/Ar Mauro Di Bert (214), il leghista Mauro Bordin (204 atti) e i due consiglieri di Fratelli d’Italia Alessandro Basso (188) e Claudio Giacomelli (167).

Tutti lontani, comunque, dal recordman della scorsa legislatura: Rodolfo Ziberna, di Forza Italia, raggiunse la bella cifra di 702 atti, dei quali 403 interrogazioni.