La Natisa di Moimacco fornisce gli arredi per la serie tv La porta rossa.

C’è anche un pezzo di Friuli nella serie tv La porta rossa, che va in onda su Rai2. Gli arredi per gli interni della terza stagione della popolare serie televisiva sono infatti forniti da un’azienda friulana, la Natisa, che ha sede a Moimacco. Un’azienda del mobile con ricavi a sei zeri, e che dal Friuli esporta le proprie creazioni in tutto il mondo. E anche nelle serie tv.