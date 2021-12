Sale il gradimento del governatore Fedriga in Fvg.

Il suo operato piace sempre di più. Massimiliano Fedriga, governatore del Fvg, riscuote la fiducia del 77% delle persone e in maggior parte nella fascia anagrafica 18-24 anni e nel ceto medio.

Lo rivela una indagine Ipsos condotta su mille persone dalla quale risulta che il 24 per cento ha molta fiducia e il 53 abbastanza; non risponde o non sa invece il 2 per cento mentre ne ha poca il 17; appena il 4 per cento non ha nessuna fiducia in Fedriga. Il suo consenso sale: a gennaio, secondo un’altra rilevazione Ipsos, il governatore riscuoteva fiducia tra il 72% degli intervistati.

È ancor più alto il giudizio sull’efficacia della politica di Fedriga nella gestione dell’emergenza Covid-19: per il 27 per cento le scelte operate sono state molto efficaci; abbastanza per il 58 per cento. Non risponde l’uno per cento mentre l’11 ha risposto “poco” e il 3 “per niente”. Molto positivo è anche il giudizio positivo sull’operato della Giunta regionale: per il 12 per cento questo è molto efficace; per il 57 abbastanza; il 5 per cento non risponde; per il 22 lo è poco; per il 4 non lo è per niente.



Il sondaggio è stato compiuto questo mese intervistando 1.000 cittadini per il 43% di Udine, il 25 di Pordenone, il 20 di Trieste e il 12 di Gorizia.

