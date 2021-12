I timori in Fvg per la variante Omicron.

Sale l’allerta in tutta Italia per la diffusione della variante Omicron del Covid. A oggi, secondo quanto ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, sarebbero 11 i casi nella Penisola. Due di questi sarebbero stati individuati in Veneto, dove si rischia la zona gialla.

Nella regione contermine, la pandemia è in forte espansione e si teme che la temuta Omicron possa in qualche modo infiltrarsi anche in Friuli Venezia Giulia, data la vicinanza geografica. Proprio per questo, la soglia di attenzione rimane elevata.

Il secondo caso di Omicron sequenziato in Veneto riguarda una donna di 77 anni della provincia di Padova. La variante avrebbe attecchito, nel frattempo, anche nella provincia autonoma di Bolzano, in Campania, Calabria e Sardegna. Il Fvg per ora è “indenne”, ma la guardia rimane alta.

Secondo i primi studi, la variante Omicron sarebbe più contagiosa della Delta, attualmente la più diffusa, e più resistente ai vaccini.

