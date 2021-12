L’allerta meteo in arrivo in Fvg.

Drastico peggioramento del tempo in arrivo e così in Friuli Venezia Giulia arriva l’allerta meteo. A diramarla è la Protezione civile e sarà valida dalle 15 di domani e fino alle 14 di giovedì 9 dicembre.

Secondo le previsioni elaborate dall‘Osmer Arpa Fvg, dal pomeriggio di mercoledì sono previste piogge su pianura e costa, mentre sulla zona montana nevicate inizialmente deboli o moderate, poi più abbondanti fino a fondovalle (200-300 metri circa), oltre i 500 metri circa sulle colline orientali.

Dalla sera e fino a notte inoltrata le nevicate sui monti saranno più intense, e le piogge su pianura e costa saranno più consistenti. Sulla pianura occidentale non è esclusa qualche fase di pioggia mista a neve. Soffierà vento sostenuto da nord-est in pianura e sulle zone orientali, forte da est sulla costa e da sud o sud-est sulle Prealpi. Sulla costa successivamente il vento sarà da sud sostenuto. Sulla costa probabile acqua alta, possibile mareggiata specie a ovest e non è esclusa l’eventualità anche di qualche temporale.

Meglio munirsi di ombrello, quindi, e attenzione alla neve sulla strada per chi sarà in montagna.

(Visited 44 times, 44 visits today)