Nel 2025 105 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia per sport e cultura.

Il vice governatore con delega a Cultura e sport Mario Anzil traccia le previsioni per il 2025 a margine della conferenza stampa di fine anno.

“Nel 2025 la Regione continuerà ad assicurare il proprio sostegno all’attività dei Musei, degli Ecomusei e delle biblioteche mediante la concessione di contributi specifici. inoltre ci saranno nuove linee contributive per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali. Non mancherà l’ingente impegno a sostegno delle attività culturali in tutte le loro forme. Quanto allo sport proseguiremo nel programma di manutenzione degli impianti e nel sostegno ai grandi eventi sportivi“.

Attività culturali, musei e sport: le risorse in campo per il 2025.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le attività culturali, saranno finanziate iniziative e nuove produzioni di spettacolo dal vivo, cinema, attività espositive e di divulgazione culturale, artistica e scientifica (16,8 milioni), a cui si affiancheranno i bandi per le attività culturali e artistiche (7,1 milioni). Rifinanziata, anche per l’anno prossimo, la linea contributiva a bando per progetti culturali in luoghi della cultura dismessi o abbandonati e contenitori culturali creativi (3,7 milioni).

Una misura a cui Anzil tiene particolarmente sono gli ulteriori contributi a musei ed ecomusei (11 milioni) e alle biblioteche (3 milioni) e lo stanziamento di 4 milioni per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

Quanto allo sport, nel 2025 proseguirà la manutenzione straordinaria degli impianti (ulteriori 3,5 milioni) che si aggiunge a quella ordinaria (1 milione). “Di particolare rilievo – ha osservato Anzil – l’organizzazione di grandi eventi sportivi (900mila euro) su cui la Regione punta molto anche in termini di visibilità e la conferma della misura ‘Sport bonus’ che sta suscitando interesse tra i privati“.

Il bilancio del 2024.

Tornando all’anno che sta per chiudersi, Anzil ha ricordato che “nel 2024 sono state finanziate iniziative e nuove produzioni di spettacolo dal vivo, cinema, attività espositive e di divulgazione culturale, artistica e scientifica (21,5 milioni) oltre ai bandi per le attività culturali (11 milioni) e per il recupero di luoghi della cultura dismessi o abbandonati (5,8 milioni)”. Il sostegno a musei pubblici e privati ha goduto di 5 milioni mentre a biblioteche pubbliche e private sono andati 1,7 milioni.

Vasto l’impegno per GO! 2025 Capitale europea della Cultura: finanziate nuove produzioni culturali multidisciplinari (6,6 milioni) ed emanato un bando PNRR da 1,6 milioni per il progetto pilota sul recupero e rilancio di Borgo Castello.

Infine, lo sport nel 2024 ha visto un grande impegno nella riqualificazione di impianti (85 milioni) a cui si sono aggiunti nuovi bandi per lavori sulle strutture (8 milioni). Per sostenere l’attività delle Associazioni sportive dilettantistiche sono stati erogati 3,8 milioni, mentre il contribuito alla realizzazione di eventi internazionali ha superato i 2 milioni.