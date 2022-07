L’iniziativa a Udine e in tutta Italia.

Fare benzina ascoltando le istruzioni del distributore in friulano è possibile. Stanno spopolando sui social in tutto il Friuli Venezia Giulia i video dei terminali in cui si può selezionare il dialetto e il friulano in particolare come lingua.

A Udine tra le scelte di un distributore di viale Monsignore Giuseppe Nogara c’è la lingua friulana. Ma non si tratta di un’iniziativa ristretta solamente a Udine e al Friuli, in oltre 1700 stazioni di servizio dislocate in tutta Italia Eni ha attivato la possibilità di scegliere il dialetto come lingua.

A Udine, ad esempio, il cliente che va a fare il pieno quando si reca al terminale può scegliere il friulano, ascoltare le istruzioni e fare benzina come se stesse parlando con un benzinaio friulano doc.