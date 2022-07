Tra frico e le bellezze di Villa Luppis: il soggiorno di Johnny Depp in Friuli

Johnny Depp in Friuli.

Johnny Depp è rimasto affascinato da Villa Luppis a Rivarotta di Pasiano di Pordenone, ed ha promesso di farci ritorno quanto prima. L’artista ha soggiornato nella struttura nel totale anonimato nei giorni del suo concerto sul palco del San Valentino.

Arrivato nella notte tra lunedì e martedì assieme alla sua scorta e a Jeff Beck, si è goduto nel corso delle giornate le bellezze della villa, il giardino, le fontane.

Oltre a ciò ha avuto l’occasione anche di assaggiare un piatto tipico friulano per cena, ovvero il frico preparato su sua richiesta. L’ultimo giorno, dopo aver concesso alcune foto e autografi ai proprietari e al personale si è recato al Blue and Co. Festival dove si è esibito davanti ai suoi fans in fila dalla mattina.