Le nuove regole sul green pass in Friuli Venezia Giulia.

Non servirà per fare la spesa e quindi negli ipermercati, supermercati, discount, minimarket o altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande purchè non sia consentito il consumo sul posto. Si potrà andare a comprare liberamente nei negozi per gli animali e a fare la benzina. Così come nelle farmacie, parafarmacie o nei negozi che vendono articolo igienico-sanitari. Ma in tante altre attività non contemplate potrà entrare solo il possessore di green pass, super o base, a seconda dell’esercizio commerciale.

Il premier Mario Draghi ha firmato il nuovo decreto legge che limita lo shopping e non solo, lasciando, comunque, libero l’ingresso in quelli esercizi di prima necessità o in quei servizi inderogabili, come ad esempio il tribunale. Ma il green pass sarà, però, necessario per accedere a tantissimi negozi e attività, tra cui tutti gli uffici pubblici, compreso l’Inps, per andare in banca o alle Poste.

Non occorrerà avere il certificato verde per andare dall’ottico o comprare il combustibile per il riscaldamento di casa, così come per fare la spesa, come abbiamo visto. Per tutte le altre attività il green pass deve essere tenuto, invece, in tasca e i controlli saranno a campione. Le nuove norme saranno in vigore anche in Friuli Venezia Giulia dal prossimo primo febbraio e seguono la stretta del 20 gennaio che limitava i servizi alla persona come barbieri, parrucchieri ed estetisti.

