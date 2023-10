Eclissi di Luna questa sera in Friuli.

Questa sera, gli occhi e i telescopi di appassionati di astronomia e curiosi saranno puntati al cielo per l’eclissi di Luna parziale. Salvo qualche nuvola, questo spettacolare fenomeno astronomico sarà perfettamente visibile anche in Friuli.

L’eclissi di Luna inizierà alle 20:02 e si protrarrà fino alle 00:30 del 29 ottobre. L’eclissi sarà parziale, data la posizione non perfettamente allineata tra la Luna, la Terra e il Sole.

Il primo stadio dell’eclissi prenderà il via alle 20: 02 quando la Luna a luna entrerà nella zona di penombra creata dalla Terra, che si trova tra la luna e il Sole. Intorno alle 21:35 un segmento sempre più ampio della Luna inizierà a oscurarsi progressivamente.

Il culmine di questa eclissi parziale è previsto per le 22:14, quando il 6% della superficie della Luna sarà in completa oscurato. In questo momento, gli osservatori fortunati potranno notare il nostro satellite naturale tingersi di un affascinante colore rosso, che conferisce a questo fenomeno il suo nome comune di “Luna di Sangue”. Questo effetto visivo è causato dalla dispersione atmosferica della luce solare, che fa sì che i raggi solari colpiscano la Luna in modo selettivo, lasciando filtrare solo la luce rossa. Un’appuntamento affascinante con l’astronomia prima di tirare indietro le lancette dell’orologio.