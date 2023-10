Pericolo acqua alta, allerta meteo della protezione civile

L’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso una nuova allerta meteo valida dalle 8 alle 12 di domani.

A seguito delle condizioni meteorologiche dei giorni scorsi, si è innescato il fenomeno della sessa che va a sommarsi con i valori particolarmente alti della marea astronomica di sizigia di questi giorni. Il rischio si estende fino alla Pedemontana.

Si presenteranno nuovamente condizioni meteorologiche favorevoli al fenomeno dell’acqua alta che perdureranno per alcuni giorni. Per domani si prevede cielo in prevalenza nuvoloso in pianura e nella zona del Tarvisiano, coperto sulle Prealpi e in Carnia. Possibile ancora qualche debole pioggia locale, più probabile verso sera. Di notte e al mattino sarà possibile anche qualche nebbia in pianura e nelle valli.