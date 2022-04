Gli Ecomusei del Friuli protagonisti del documentario sulla Rai

Il documentario sugli Ecomusei del Friuli.

Valorizzare le diverse realtà degli Ecomusei del Friuli, promuovendole in particolare agli occhi delle nuove generazioni di friulani all’estero: è questo lo scopo che il documentario “La memoria della terra. Viaggio tra gli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia” si propone di raggiungere.

Si tratta di un vero mosaico di suggestive immagini e coinvolgenti testimonianze degli abitanti delle aree legate ai sette Ecomusei attualmente presenti in regione (Ecomuseo “Lis Aganis”, Ecomuseo Val Resia, Ecomuseo “ Mistirs”, Ecomuseo “Territori”, Ecomuseo delle Acque del Gemonese, Ecomuseo Val del Lago ed Ecomuseo “Cavalir”).

Gli Ecomusei, di anno in anno, si impegnano nell’organizzazione di svariate attività dedicate alla tutela e alla promozione del territorio ad essi legato, facendo rivivere le tradizioni (mestieri, usanze, pratiche particolari) non soltanto in chiave nostalgica, ma anche e soprattutto rinnovandole in modo tale che continuino a perdurare nel tempo.

Il documentario “La memoria della terra. Viaggio tra gli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia”, della durata complessiva di un’ora, porta dunque alla luce storie reali di vita vissuta, storie di gente comune, che racconta con calore e passione la propria terra. A curarne la regia, accompagnata dal direttore della fotografia Marco Leopardi, è stata la regista ed autrice friulana Roberta Cortella, 53 anni, storica firma della popolare trasmissione Geo di Rai 3.



“Realizzo documentari per la televisione da ormai una ventina d’anni, e la maggior parte di essi consiste in documentari dedicati al Friuli e alla sua valorizzazione. Amo profondamente la mia regione, e per me è motivo di grande soddisfazione e orgoglio unire questo sentimento alla mia passione per raccontare storie”, racconta Roberta Cortella.

“Per quanto riguarda questo mio ultimo lavoro, è stato l’Ente Friuli nel Mondo ad incaricarmi di portarlo a termine, e ci tengo in particolar modo a ringraziare il presidente Loris Basso e il direttore Christian Canciani che mi hanno sostenuta costantemente dandomi moltissima fiducia.

Mi auguro che gli spettatori friulani all’estero possano, attraverso il documentario, riscoprire alcuni importanti aspetti e valori della loro terra di origine, risvegliando il loro senso di appartenenza ad essa; inoltre spero, naturalmente, che anche i friulani in patria si sentano bene rappresentati.”



“La memoria della terra. Viaggio tra gli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia” andrà in onda il 10 aprile alle 09:15 su Rai3 FVG e, in replica, mercoledì 13 aprile alle 21:20 su Rai3 bis (CH 810).



(Visited 91 times, 98 visits today)