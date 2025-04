Il voto nei quattro Comuni friulani: urne aperte fino alle 22. Ieri affluenza al 39%

Elezioni comunali nei 4 centro dei Friuli Venezia Giulia: urne aperte fino alle 22 di lunedì, affluenza al 39% domenica alle 22.

Elezioni comunali, c’è tempo fino a stasera, lunedì 14 aprile, alle ore 22 per votare nei quattro Comuni del Friuli Venezia Giulia chiamati al rinnovo anticipato dei rispettivi consigli e alla scelta del nuovo sindaco. I seggi, aperti già da ieri alle 7 del mattino, accoglieranno gli elettori per tutta la giornata odierna. Le operazioni di spoglio inizieranno domani, martedì 15 aprile, a partire dalle ore 8. Alle 22 di domenica sera l’affluenza media nei quattro Comuni è stata del 39%: 45% a San Piero d’Isonzo, 43% a Monfalcone, 37% a Pordenone e 31% a Nimis.

A recarsi alle urne sono 68.907 cittadini distribuiti nei Comuni di Pordenone, Monfalcone, Nimis e San Pier d’Isonzo. L’elettore potrà esprimere il proprio voto scegliendo un candidato sindaco, una lista (il cui voto si estende al candidato collegato) oppure entrambi. Per i consiglieri comunali è possibile indicare fino a due preferenze, a patto che siano di genere diverso: in caso contrario, verrà conteggiata soltanto la prima.

Le nuove regole.

Quella in corso è la prima tornata elettorale a svolgersi secondo le nuove disposizioni previste dalla legge approvata nel marzo 2024 dal consiglio regionale. Tra le principali novità, la modifica della soglia necessaria per evitare il ballottaggio nei Comuni con più di 15mila abitanti: basterà ottenere il 40% più uno dei voti, anziché la maggioranza assoluta, per essere eletti al primo turno. Una novità che in questo caso riguarda Pordenone e Monfalcone. L’eventuale ballottaggio è invece previsto per il 27 e 28 aprile prossimi.

Nei Comuni più piccoli, come Nimis e San Pier d’Isonzo, resta invece valida la regola secondo cui il sindaco viene eletto semplicemente con il maggior numero di voti. In questi casi, il voto disgiunto è ammesso ma considerato valido solo ai fini dell’elezione del sindaco.