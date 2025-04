In occasione di “Fvg in movimento. 10mila passi di salute” Sagrado inaugura il “percorso Ungaretti” dedicato al poeta.

Mercoledì 16 aprile, nell’ambito del progetto “Fvg in movimento. 10mila passi di salute”, a Sagrado sarà inaugurato “Il percorso Ungaretti” con una passeggiata guidata.

Il ritrovo sarà alle 15.30, in piazza Marinai d’Italia per la presentazione del progetto. A fare gli onori di casa sarà il sindaco di Sagrado, Marco Vittori, con il presidente di Federsanità Anci Fvg, Giuseppe Napoli. Dopo una breve presentazione del progetto a cura Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale Federsanità Anci Fvg, Laura Pagani (Dipartimento Scienze Economiche Statistiche Università di Udine) e Alessia Del Bianco Rizzardo (Area Cultura PromoTurismo Fvg), Alessandra Visintin, assessore alle Politiche sociali del Comune di Sagrado illustrerà “Il percorso Ungaretti”. Sarà presente anche un rappresentante di Federfarma Fvg, partner del progetto.

Il progetto.

“Fvg in movimento.10mila passi di Salute” (2019 – 2025), è un progetto sostenuto dalla Regione Fvg – Direzione Centrale Salute – per attuare il “Piano regionale della Prevenzione Comunità attive”, coordinato e attuato da Federsanità Anci Fvg. Attualmente aderiscono, complessivamente, ben 132 Comuni (su 215) con 118 percorsi in tutta la regione. Oltre a fornire piacevoli occasioni per camminare in gruppo e scoprire le bellezze del territorio e dei suggestivi borghi, l’obiettivo è quello di promuovere e far nascere nuovi Gruppi di cammino.

L’itinerario “Percorso Ungaretti” non è solo un anello sentieristico, ma un vero e proprio itinerario letterario nei luoghi delle battaglie della Grande Guerra (dall’Isonzo al Monte San Michele e ritorno a Poggio Terza Armata), citati dal poeta nella sua raccolta “Il porto sepolto”, scritta proprio al fronte, nel 1916. Lungo circa otto chilometri, il percorso invita alla lettura delle liriche di Ungaretti, collocate esattamente nel luogo citato dalla poesia stessa come nel Valloncello dell’albero isolato, luogo iconico delle poesie di Giuseppe Ungaretti e dei combattimenti del 1916. Qui si notano diverse piccole caverne, rifugio dei soldati della Prima linea della battaglia, e le trincee. Sul Monte San Michele si può visitare il locale Museo e godere di una spettacolare vista dalla pianura al mare.

Dopo la presentazione, è prevista la passeggiata guidata del percorso insieme a tutti i presenti, alle associazioni locali e Gruppi di cammino, ai Club del territorio dediti al servizio e alla Consulta regionale delle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Fvg.