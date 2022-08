Quali sono i candidati del Fvg per le elezioni.

Sono quasi pronte le liste per Camera e Senato in Friuli. Per le prossime elezioni politiche del 25 settembre che porteranno al rinnova di Camera e Senato. Pochi cambiamenti tra i candidati, sicuramente tra quelli del Pd che continua sulla linea precedente. Il Partito democratico propone come capogruppo Deborah Serracchiani, già presente in quello uscente del partito. Il capofila della lista di nomi del Senato del Pd va a Tatjana Rojc. Il secondo posto per Montecitorio va a Cristiano Shaurli e ha buone probabilità di essere eletto. Il numero due al Senato invece è Paolo Coppola.

I nomi dei collegi uninominali del Pd: tutte donne.

Sulle schede inoltre gli elettori troveranno tre donne nei collegi uninominali del Friuli Venezia Giulia. Hanno tutte meno di 40 anni e sono Gloria Favret per il collegio Pordenone -Alto Friuli, avvocato e amministratrice comunale a Cordenons. Per quello di Udine c’è Manuela Celotti, sindaca di Treppo Grande e con esperienza nella Caritas di Udine. Il collegio di Trieste- Gorizia invece presenta Caterina Conti che attualmente è nella segreteria provinciale Pd di Trieste, una figura con alle spalle la ricerca universitaria.

I nomi del centro destra sono ancora ballerini.

Il Pd ci ha messo un punto, mentre i nomi del centro destra traballano un po’. E ci sta che dal momento che i democratici hanno già fornito i nomi dei loro, adesso a destra accelerino la scelta. Scelta ma tra chi? Si pensa a schierare tra i capolista della lista, uno tra il consigliere regionale Diego Bernardis e l’assessore al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, Sebastiano Callari. Ma non si esclude ancora Massimiliano Panizzut, deputato della Lega.

Per il Senato la posizione di capolista concorrono l’assessore alle infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia dal 2018, Graziano Pizzimenti e il senatore Mario Pittoni, Sempre che Salvini non schieri il segretario regionale Marco Dreosto. A quel punto Massimiliano Panizzut si scontrerebbe all’uninominale di Gorizia e Trieste Dreosto inserito nella lista. Fratelli d’Italia però ha una certezza ed è il senatore Luca Ciriani, candidato nel collegio unico regionale del Senato. Walter Rizzetto, di Fratelli d’Italia è ancora in corsa , così come Francesca Tubetti, già responsabile regionale per i Rapporti con le Forze dell’ordine per Fratelli d’Italia, e Claudio Giacomelli , portavoce provinciale Fratelli d’Italia Trieste. O come Fabio Scoccimarro, l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia.



Ma anche altre coalizioni si devono capire i nomi. Stefano Patuanelli, nel listino dei blindati di Giuseppe Conte per il Movimento 5 stelle, ottiene il via libera. Nel nuovo centro potrebbe esserci Isabella De Monte.