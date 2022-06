Elezioni e referendum, anche in Fvg si vota con la mascherina

Anche in Fvg si va al voto con la mascherina.

Al voto con la mascherina: anche quest’anno le elezioni in Friuli Venezia Giulia, sia per le amministrative che per i referendum sulla giustizia, si svolgeranno secondo regole indicate nel protocollo nazionale di sicurezza. A questi dettami devono attenersi elettori, scrutatori, segretari e presidenti di seggio.

Oltre al documento di identità e alla tessera elettorale ci si dovrà recare al seggio indossando la mascherina protettiva che può essere tolta soltanto al momento del riconoscimento con la foto del documento. Non è necessaria una Ffp2 ma può andare bene anche una mascherina chirurgica.

Per accedere al seggio l’elettore deve igienizzare le mani con il gel idroalcolico che sarà messo a disposizione in prossimità dell’ingresso. Per garantire il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio l’elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegate le schede, deve provvedere a inserirle personalmente nelle rispettive urne. Inoltre sono previste delle sanificazioni dei seggi elettorali.

