Il centro commerciale Città Fiera premia gli studenti delle scuole del Friuli

Premiate 23 classi del Friuli.

Una proposta unica a favore del territorio, nata con spirito solidale, a cui è facile partecipare e che lascia libertà di scelta tra 250 negozi, dove anche solo un caffè aiuta una scuola. “Città Fiera premia la tua Classe” nasce a seguito delle numerosissime richieste di aiuto da parte delle scuole e nelle sue otto edizioni ha donato alle realtà del territorio oltre 1.450.000 euro in materiale didattico.

Lunedì 6 giugno si è chiusa l’8^ edizione dell’iniziativa che ha regalato tantissimi kit didattici a tutte le scuole aderenti, ed è stata l’occasione per consegnare i premi ad estrazione alle 23 classi vincitrici. Un momento di incontro che ha visto la partecipazione anche dei patrocinatori dell’iniziativa con la presenza del presidente dell’Arlef Eros Cisilino e dei membri della Commissione giudicatrice del premio speciale ARLEF: dott.ssa Paola Cencini, Vania Pettoello e Giulia Della Mora. Per l’Università degli Studi di Udine la delegata del Rettore Prof.ssa Laura Rizzi, Francesca Busolini di Radio Punto Zero, Media Partner, Giuseppe Federico per Bruno Euronics, la direttrice di Unieuro Katia Datti e la responsabile del negozio Office Gallery: Monica Nazzi con Vallì Stella.

Tutti i premiati:

PECIAL BOX: vince una SPECIAL BOX con materiale didattico per ciascun alunno della classe

Sezione A della Scuola dell’Infanzia di Dignano (UD)

Sezione A della Scuola dell’Infanzia di San Daniele (UD)

Classe 4^della Scuola Primaria “E. De Amicis” di Forgaria nel Friuli (UD)

Sezione C della Scuola dell’Infanzia “Monsignor Fain” di Grado (GO)



1a fascia: vince una Macchina Fotografica con Memory Card SD e custodia

Sezione A della Scuola dell’Infanzia di Cisterna di Coseano (UD)

Classe 3^della Scuola Primaria “C. Percoto” di Madonna di Buja (UD)

Classe 2^ della Scuola Primaria “E. Fermi” di Magnano in Riviera (UD)

Sezione B della Scuola dell’Infanzia “La Marculine” di Bertiolo (UD)

Sezione C della Scuola dell’Infanzia “P. Benedetti” di Udine (UD)



2a fascia: vince un Tablet con la relativa custodia

Classe 3^ B della Scuola Primaria “G. Marconi” di Castions di Strada (UD)

Classe 5^ della Scuola Primaria di Paularo (UD)

Classe 3^ A della Scuola Secondaria di Primo Grado “C. Percoto” di Lauzacco (UD)

Classe 3^ della Scuola Primaria di Villa Santina (UD)



3a fascia: vince una BIBLIOTECA DI CLASSE CON OLTRE 100 VOLUMI

Sezione Medi dell’Asilo Nido “Rondinelle” di Segnacco (UD)

Classe 2^ A della Scuola Primaria “G. Marconi” di Passons (UD)

Classe 4^ della Scuola Primaria “D. Alighieri” di Sutrio (UD)



3a fascia – NOVITà 2021

PREMIO OFFICE GALLERY: vince una valigetta di colori Faber-Castell

Classe 5^ della Scuola Primaria “N. Nigris” di Fagagna (UD)

PREMIO EURONICS BRUNO: vince unA SMART TV 55” 4K

Sezione B della Scuola dell’Infanzia “C. Blanchini” di Moimacco (UD)

PREMIO UNIEURO: vince un PC PORTATILE

Sezione A della Scuola dell’Infanzia di Mortegliano (UD)



4a fascia: vince una lavagna elettronica interattiva CON VIDEOPROIETTORE, PC E CORSO DI FORMAZIONE

Classe 2^ della Scuola Primaria di Via San Paolino di Basiliano (UD)



SUPERPREMIO: vince una lavagna elettronica interattiva e una SPECIAL BOX

Aula Blu della Scuola dell’Infanzia “M. Feruglio” di Feletto Umberto (UD)



PREMIO SPECIALE ARLeF per il MIGLIOR DISEGNO: vince un buono acquisto di 250 €, per l’acquisto di beni utili alla didattica e all’insegnamento

Classe 4^ della Scuola primaria “L. Bevilacqua” di Flaibano (UD)



PREMIO SPECIALE ARLeF per il MIGLIOR TEMA: vince un buono acquisto di 250 €, per

l’acquisto di beni utili alla didattica e all’insegnamento

Classe 4^ A della Scuola primaria “J. Tomadini” di Rualis (UD)

