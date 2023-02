Fvg verso le elezioni regionali: depositate le liste, quattro candidati presidenti e 536 aspiranti consiglieri.

Fvg verso il voto per le elezioni regionali: quattro candidati presidenti (tre uomini e una donna), 13 liste e 536 candidati consiglieri. Si vota il 2 e 3 aprile prossimi: verranno eletti il nuovo presidente della Regione e 46 consiglieri (che formeranno il consiglio regionale oltre ai due candidati presidenti che otterranno più voti) nei 5 collegi in cui è suddivisa la regione: Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Tolmezzo.

Sono in 4 dunque ad aspirare alla guida della regione. A cominciare naturalmente dal presidente uscente Massimiliano Fedriga, alla guida del centrodestra. Oltre a Fedriga sono in pista per il centro sinistra Massimo Moretuzzo, 47 anni, capogruppo del Patto per l’autonomia e consigliere uscente; Alessandro Maran, gradese, 62 anni; e Giorgia Tripoli, 40 anni, di Palmanova, nota per le battaglia no vax.

Le liste.

Sono 536 i candidati consiglieri regionali, dei quali ne saranno eletti 46. Fedriga può contare su 5 liste: lista Fedriga, Forza Italia Berlusconi per Fedriga, Partito popolare europeo, Lega per Salvini premier, Fratelli d’Italia e Autonomia responsabile, per un totale di 225 candidati. Sei sono le liste per Moretuzzo: Slovenska Skupnost, Movimento Cinque Stelle, Partito democratico, Patto per l’autonomia, Open sinistra Fvg e Alleanza Verdi e sinistra, totale 223 candidati.

Una sola la lista per Maran, che raggruppa Azione, Italia Viva, + Europa e Renew Europe, per 44 candidati consiglieri. E una sola, anche questa con 44 candidati, la lista Insieme liberi a sostegno di Giorgia Tripoli.

Come si vota.

All’elettore verrà consegnata un’unica scheda, di colore sarà azzurro. Si potranno esprimere due voti: uno per una lista circoscrizionale, eventualmente anche con la preferenza per un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata (scrivendone il cognome sulla riga posta a fianco del contrassegno); un altro per un candidato alla carica di presidente della Regione. Si voterà fino alle 15 di lunedì 3 aprile, subito dopo avverrà lo spoglio delle schede.

TUTTI I CANDIDATI IN LISTA.

MASSIMO MORETUZZO.

SLOVENSKA SKUPNOST.

MARKO PISANI nato il 18/02/1963 a Trieste MARIJA DOROTEJA BRECELJ nata il 24/09/1957 a Buenos Aires (Argentina) MATIA PREMOLIN nato il 17/07/1990 a Trieste KATJA DOLHAR nata il 03/02/1967 a Trieste MIRKO SARDOČ nato il 24/11/1963 a Trieste TANJA PERIC nata il 29/05/1982 a Trieste DANILO SAVRON nato il 24/09/1945 a Portole TOMAŽ SIMČIČ nato il 29/04/1958 a Trieste PAVEL VIDONI nato il 06/08/1964 a Trieste

Gorizia

FRANCA PADOVAN nata il 30/07/1966 a Gorizia MARIANO JUAN BRECELJ detto MARJAN nato il 08/12/1961 a Buenos Aires (Argentina) MARTINA ŠOLC nata il 15/06/1978 a Zagabria (Yugoslavia) DAVIDE GRINOVERO nato il 03/06/1966 a Gorizia VERONIKA TERPIN nata il 21/10/1995 a Monfalcone

Udine

ANNA WEDAM nata il 25/07/1965 a Gemona del Friuli FRANCESCO BIANCUZZI nato il 15/11/1967 a Trieste KATJA DOLHAR nata il 03/02/1967 a Trieste ADRIANO CORSI nato il 13/05/1940 a San Martino Quisca TANJA PERIC nata il 29/05/1982 a Trieste MARCO MILKOVIC nato il 11/05/1964 a Trieste MANUELA QUARANTA ved. ŠPACAPAN nata il 06/06/1961 a San Vito al Tagliamento MATEJ PINTAR nato il 29/12/1976 a Gorizia DONATELLA SERAFINO nata il 08/08/1984 a Gorizia MARKO PISANI nato il 18/02/1963 a Trieste ORIETTA SKOK nata il 24/03/1967 a Gorizia SILVESTRO PRIMOSIG nato il 28/02/1941 a Gorizia MARTINA VALENTINCIC nata il 06/08/1983 a Gorizia BERNARDO SPAZZAPAN nato il 07/08/1949 a Avellaneda (Argentina) PAVEL VIDONI nato il 06/08/1964 a Trieste

Tolmezzo

ANNA WEDAM nata il 25/07/1965 a Gemona del Friuli ADRIANO CORSI nato il 13/05/1940 a San Martino Quisca MARKO PISANI nato il 18/02/1963 a Trieste

Pordenone

MANUELA QUARANTA ved. ŠPACAPAN nata il 06/06/1961 a San Vito al Tagliamento FRANCESCO BIANCUZZI nato il 15/11/1967 a Trieste TANJA PERIC nata il 29/05/1982 a Trieste ADRIANO CORSI nato il 13/05/1940 a San Martino Quisca DONATELLA SERAFINO nata il 08/08/1984 a Gorizia JULIJAN ČAVDEK nato il 05/08/1966 a Šempeter Pri Gorici (Jugoslavia) ORIETTA SKOK nata il 24/03/1967 a Gorizia SILVESTRO PRIMOSIG nato il 28/02/1941 a Gorizia MARTINA VALENTINCIC nata il 06/08/1983 a Gorizia BERNARDO SPAZZAPAN nato il 07/08/1949 a Avellaneda (Argentina)

MOVIMENTO 5 STELLE.

Trieste

ELENA DANIELIS nata il 17/06/1969 a Trieste ALESSANDRO DANIELI nato il 05/10/1964 a Trieste ADRIANA PANZERA nata il 29/09/1966 a Udine CRISTIAN BACCI nato il 17/12/1979 a Trieste ROSSANA VENIER nata il 01/07/1966 a Trieste PASQUALE GIANNELLI nato il 02/07/1978 a Trieste ALESSANDRO BARBURINI nato il 03/11/1960 a Trieste PAOLO MAGNANI nato il 27/03/1964 a Trieste

Gorizia

ANNA detta ANITA VALLE nata il 03/11/1970 a Gorizia BRIAN HARLAND nato il 21/12/1946 a Forlì ADRIANA PANZERA nata il 29/09/1966 a Udine GUALTIERO PIN nato il 10/08/1954 a Monfalcone MARCO PIEMONTE nato il 07/07/1973 a Gorizia

Udine

POMPEA MARIA ROSARIA CAPOZZI nata il 10/06/1980 a Foggia MARCO CASTENETTO nato il 17/04/1980 a Udine LOREDANA POZZATELLO nata il 21/08/1983 a Tolmezzo CESIDIO ANTIDORMI nato il 06/01/1964 a Bassano del Grappa ALBERTO GIACOMUZZI nato il 04/10/1964 a Burgdorf (Svizzera) GIANLUIGI MOISE nato il 16/01/1960 a Gorizia LUCA MICHELUTTI nato il 19/04/1989 a San Daniele del Friuli

Tolmezzo

DINA detta DIANA FORGIARINI nata il 29/06/1964 a Gemona del Friuli STEFANO D’INCÀ nato il 16/07/1961 a Tolmezzo SILVIO PUNTEL nato il 14/04/1964 a Udine

Pordenone

MONICA SANTAROSSA nata il 15/01/1970 a Pordenone MAURO CAPOZZELLA nato il 07/01/1973 a San Vito al Tagliamento KIRBY GRANDO nata il 16/05/1986 a Vittorio Veneto MARCO GRILLI nato il 09/11/1972 a Pordenone FIORINO FINOS nato il 30/09/1960 a Pordenone ALESSANDRO AMBROSET nato il 29/07/1987 a Pordenone

PARTITO DEMOCRATICO.

Trieste

ROBERTO COSOLINI nato il 14/05/1956 a Trieste ISABELLA D’ELISO nata il 02/05/1948 a Trieste SERGIO PERSOGLIA nato il 26/02/1950 a Trieste LAURA FAMULARI nata il 17/08/1963 a Trieste FRANCESCO RUSSO nato il 22/06/1969 a Trieste SABRINA MORENA nata il 22/12/1966 a Trieste ROSANNA PUCCI nata il 21/01/1971 a Amandola VALENTINA REPINI nata il 03/06/1971 a Trieste CINZIA SCHERIANI nata il 25/08/1956 a Trieste

Gorizia

LAURA FASIOLO nata il 28/07/1947 a Gorizia DAVIDE FURLAN nato il 24/12/1968 a Gorizia LUCIA GIURISSA nata il 12/08/1985 a Monfalcone DIEGO MORETTI nato il 29/07/1969 a Gorizia FABIO VIZINTIN nato il 27/12/1980 a Gorizia

Udine

PAOLO BURAN nato il 10/12/1949 a Rivignano MANUELA CELOTTI nata il 10/04/1981 a Udine ANDREA CASTIGLIONE nato il 11/02/1966 a Udine MARIA ROSA GIRARDELLO nata il 24/08/1957 a Palmanova PAOLO COPPOLA nato il 04/11/1973 a Roma NAJADA HAKIRAJ nata il 09/11/1961 a Tirana (Albania) FRANCESCO MARTINES detto SINDACO nato il 26/10/1956 a San Fratello ANTONELLA ORZAN nata il 07/06/1954 a Sacile VINCENZO MARTINES detto ENZO nato il 28/04/1964 a Trieste ORNELLA PERUSIN nata il 14/06/1958 a San Giovanni al Natisone

Tolmezzo

MARTINA ANDENNA nata il 12/06/1987 a Gemona del Friuli MASSIMO MENTIL nato il 17/08/1972 a Cividale del Friuli GABRIELE MOSER nato il 15/02/1997 a Tolmezzo

Pordenone

ANDREA CARLI nato il 04/11/1967 a Maniago CHIARA DA GIAU nata il 11/02/1968 a Sacile NICOLA CONFICONI nato il 03/10/1972 a Pordenone ADRIANA DEL TEDESCO nata il 29/03/1955 a Sacile FRANCESCO DEL BIANCO nato il 04/12/1961 a San Martino al Tagliamento VALENTINA FRANCESCON nata il 07/11/1985 a Maniago ANTONIO DI CAPUA nato il 20/08/1980 a Castellammare di Stabia MARTINA LO CICERO nata il 08/04/1989 a Pordenone DANIELE ROSSET nato il 27/09/1962 a Pordenone MONICA PADOVAN nata il 04/07/1975 a Pordenone GIUSEPPE TOLDO nato il 30/12/1965 a Sacile ELEONORA ANGELA VENIER nata il 03/01/1992 a Udine

PATTO PER L’AUTONOMIA.

Trieste

OFELIA ALTOMARE nata il 01/04/1963 a Maniago BARTOLOMEO BRATTOLI nato il 03/06/1966 a Bari GIULIA MASSOLINO nata il 20/07/1987 a Trieste DARIO GASPARO nato il 01/04/1962 a Trieste MICHELA NOVEL nata il 15/09/1969 a Latisana FEDERICO MONTI nato il 15/10/1968 a Genova ROBERTA NUNIN nata il 14/04/1965 a Udine KATIA SUPERINA nata il 08/10/1968 a Trieste FRANCA VILEVICH nata il 21/03/1963 a Trieste

Gorizia

ENRICO BULLIAN nato il 20/12/1983 a Monfalcone MARIA MASAU DAN nata il 19/12/1951 a Gorizia MARCO FRAGIACOMO nato il 25/03/1959 a Monfalcone ELEONORA SARTORI nata il 30/06/1981 a Gorizia EROS GINO SIMONI nato il 12/08/2001 a Gorizia

Udine

ELISABETTA BASSO nata il 02/08/1969 a Cividale del Friuli GIAMPAOLO BIDOLI nato il 27/09/1966 a Tramonti di Sotto STEFANIA GARLATTI – COSTA nata il 08/07/1963 a Udine RICCARDO BINI nato il 22/05/1970 a Latisana SIMONA LIGUORI nata il 25/09/1968 a Carbonia GIANLUCA CASALI nato il 25/12/1974 a Tolmezzo ROBERTA NUNIN nata il 14/04/1965 a Udine LORENZO CROATTINI nato il 31/08/1957 a Udine CORINNA MESTRONI nata il 16/12/1977 a Trieste PAOLO DEAN nato il 04/07/1963 a Udine ELENA TAMMARO nata il 21/10/1978 a Udine GIANLUCA GALASSO nato il 02/06/1984 a Latisana TIZIANA TELLINI nata il 20/01/1963 a Palmanova ROBERTO MURADORE nato il 09/05/1955 a Cividale del Friuli SAMUELE PANTANALI nato il 07/07/2000 a San Daniele del Friuli STEFANO SANTI nato il 10/12/1960 a San Daniele del Friuli WALTER TOMADA nato il 31/08/1972 a Udine

Tolmezzo

DENIS BARON nato il 03/01/1979 a Tolmezzo AURA ZANIER nata il 18/04/1995 a Tolmezzo STEFANO SANTI nato il 10/12/1960 a San Daniele del Friuli

Pordenone

GIAMPAOLO BIDOLI nato il 27/09/1966 a Tramonti di Sotto CARMEN AVOLEDO nata il 14/01/1993 a San Vito al Tagliamento MATTEO ASTOLFI nato il 28/07/1996 a Pordenone CRISTINA BOMBEN nata il 10/03/1965 a Pordenone TIZIANO CENTIS nato il 11/07/1961 a San Vito al Tagliamento LUCIA CAMPIONE nata il 07/04/1977 a Venosa PAOLO CIMAROSTI nato il 25/01/1953 a Aviano DIANA CURCI nata il 12/08/1987 a Spilimbergo CESARE GENUZIO nato il 21/04/1947 a Cividale del Friuli YASMIN MIGLIORINI nata il 15/11/1992 a Il Cairo (Egitto)

OPEN SINISTRA FVG.

Trieste

FURIO HONSELL nato il 20/08/1958 a Genova LAURA MARZI nata il 22/06/1961 a Trieste MARINO ANDOLINA nato il 30/07/1946 a Trieste MIRTA ČOK nata il 04/07/1962 a Trieste DAVIDE ZOTTI nato il 06/01/1968 a Milano MARYAM TAMIMI nata il 12/07/1999 a Trieste GIOVANNI MONTENERO nato il 11/09/1957 a Vicenza MARCO RESTAINO nato il 23/07/1983 a Trieste

Gorizia

PAOLO PIZZONI nato il 25/06/1960 a San Canzian d’Isonzo MARAPIA GRANI nata il 30/09/1958 a Udine MATTEO POLO nato il 05/01/1992 a Monfalcone MARIA CRISTINA ZAMAR nata il 05/01/1966 a Monfalcone

Udine

FURIO HONSELL nato il 20/08/1958 a Genova ANDREINA BARUFFINI GARDINI nata il 27/08/1965 a Foggia LORIS PETENEL nato il 15/03/1976 a Latisana MARIA ANGELA BERTONI nata il 15/09/1956 a Verolanuova LEONARDO MAURO nato il 09/03/1974 a Latisana DANIELA VACCA nata il 18/01/1960 a Roma LUCA FANTONI nato il 26/04/1971 a Udine ANTONIETTA ZANINI nata il 08/07/1956 a Tolmezzo CLAUDIO MASOTTO nato il 12/08/1952 a San Daniele del Friuli GIULIANA CATANESE nata il 29/01/1947 a Udine

Tolmezzo

EMILIA ACCOMANDO nata il 10/10/1948 a Riposto ROBERTO DI GLERIA nato il 18/09/1953 a Paularo

Pordenone

FURIO HONSELL nato il 20/08/1958 a Genova FEDERICA FREDDI nata il 11/04/1974 a Faenza PAOLO SCHIAVON nato il 08/07/1941 a San Donà di Piave GAIA MAGRO nata il 02/07/1993 a Treviso MATTEO POLO nato il 05/01/1992 a Monfalcone ADRIANA PERLIN nata il 27/03/1961 a Portogruaro ANDREINA BARUFFINI GARDINI nata il 27/08/1965 a Foggia

ALLEANZA VERDI E SINISTRA.

Trieste

TIZIANA CIMOLINO nata il 17/05/1960 a Trieste FRANCESCO FOTI nato il 15/10/1984 a Trieste GIADA HAIPEL nata il 12/01/1985 a Trieste RICCARDO AVIANI nato il 13/01/1961 a Trieste MARIA CRISTINA MARZOLA nata il 08/06/1959 a Padova GUIDO CAUFIN nato il 21/04/1969 a Udine MARIA detta SERENA OREL nata il 19/01/1951 a Trieste MORRIS ČOK nato il 15/12/1997 a Trieste FRANCO STRAIN nato il 05/03/1957 a Trieste

Gorizia

GIULIA GIORGI nata il 03/04/1972 a Monfalcone RICCARDO AVIANI nato il 13/01/1961 a Trieste ALESSIA FACCHIN nata il 01/06/1994 a Gorizia FRANCESCO FOTI nato il 15/10/1984 a Trieste GIADA HAIPEL nata il 12/01/1985 a Trieste

Udine

SERENA PELLEGRINO nata il 11/11/1966 a Lecce FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AVILA nato il 10/10/1963 a Guadalajara (Messico) LARA BRUGGIANESI nata il 06/02/1973 a Gorizia DANIELE ANDRIAN nato il 20/11/1991 a Palmanova ARIANNA FACCHINI nata il 21/06/1996 a Roma SERGIO CECCHI nato il 24/04/1965 a Trieste SARA IACOLANO nata il 07/11/1969 a Udine EDI CUDICIO nato il 03/04/1952 a Torreano ESTER PARUSSINI nata il 11/12/2001 a Udine ANDREA DI LENARDO nato il 12/04/1994 a Gemona del Friuli ALESSANDRA PERES nata il 22/03/2001 a Udine EMANUEL OIAN nato il 13/02/1998 a Tolmezzo FRANCESCA PITIS nata il 17/08/2000 a Udine FRANCESCO PUZZOLI nato il 23/11/1994 a Udine PAOLA SAITTA nata il 10/04/1984 a Trieste ANGELO TOMASIN nato il 16/12/1956 a Castions di Strada CLAUDIO VICENTINI nato il 22/08/1981 a Palmanova

Tolmezzo

SERENA PELLEGRINO nata il 11/11/1966 a Lecce PIER MARIO FLORA nato il 26/11/1962 a Paluzza SAVERIO SCALERA nato il 21/10/1954 a Sannicandro di Bari

Pordenone

SEBASTIANO BADIN nato il 08/10/1992 a San Vito al Tagliamento LORELLA STEFANUTTO nata il 17/05/1962 a Motta di Livenza MICHELE CIOL nato il 28/06/1976 a San Vito al Tagliamento ROSSANA CASADIO nata il 16/06/1957 a Pontebba JACOPO JESSE nato il 18/10/1996 a Pordenone ANNA D’ANDREA nata il 28/02/2003 a Pordenone FRANCESCO PUZZOLI nato il 23/11/1994 a Udine CATERINA FAVARO nata il 15/06/1969 a Venezia SIMEONE SIROTTI nato il 11/02/1997 a Trieste VALENTINA GAGNARLI nata il 19/06/1978 a Figline Valdarno DARIO TOSONI nato il 19/08/1971 a Torino FRANCESCO VENTUROSO nato il 13/08/1997 a San Vito al Tagliamento

MASSIMILIANO FEDRIGA.

FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FEDRIGA.

Trieste

MICHELE LOBIANCO nato il 27/09/1965 a Trieste DANIELA PALLOTTA nata il 21/01/1965 a Gorizia MICHELE BABUDER nato il 03/08/1976 a Trieste ANASTASIA DOGLIA nata il 17/06/1971 a Trieste ALBERTO POLACCO nato il 08/06/1978 a Trieste FLAVIA TEDESCHI nata il 11/10/1950 a Taranto LORENZO GIORGI nato il 04/06/1972 a Trieste LUCIANA SOBAR nata il 27/07/1955 a Fiume ALESSANDRO OLIVO nato il 22/04/1971 a Trieste

Gorizia

RENATO BONALDO nato il 08/04/1963 a Grado GIORGIA DEIURI nata il 23/10/1988 a Trieste FABRIZIO ORETI nato il 25/09/1976 a Roma SANDRA FULGENZI nata il 23/12/1977 a Aquila FRANCESCO VOLANTE nato il 08/07/1962 a Avezzano

Udine

ROBERTO NOVELLI nato il 25/02/1962 a Udine ELENA BULFONE nata il 08/05/1966 a Udine PIERO MAURO ZANIN nato il 27/06/1964 a Cellino San Marco LUCIA CASTELLANO nata il 20/06/1963 a Udine DARIO ANGELI nato il 10/12/1956 a Wilde (Argentina) ISABELLA DE GIGLIO nata il 04/11/1976 a Bari ENRICO ACANFORA nato il 28/10/1952 a Castellammare di Stabia BEATRICE FOLLADOR nata il 08/10/1974 a Montebelluna MARCO CHIAPOLINO nato il 04/05/1979 a San Daniele del Friuli ORNELLA MEAZZO nata il 05/04/1966 a Pordenone

Tolmezzo

STEFANO BERGAGNA nato il 02/01/1966 a Udine ELENA BULFONE nata il 08/05/1966 a Udine MICHELE BENEDETTI nato il 04/04/1962 a Tolmezzo

Pordenone

ALESSANDRO BELLIO nato il 26/02/1975 a Treviso ALESSIA ANNA COLUSSI nata il 30/04/1973 a San Vito al Tagliamento DEMIS BOTTECCHIA nato il 05/04/1980 a Maniago ILIA FRANZIN detta ILIA nata il 04/04/1978 a Maniago ANDREA CABIBBO nato il 02/06/1975 a Pordenone ALESSANDRA PESCO nata il 24/07/1987 a Pordenone ROBERTO CERAOLO nato il 24/06/1955 a Sacile BARBARA TONEGUZZO nata il 15/04/1981 a San Vito al Tagliamento LUCA DELLA SCHIAVA nato il 12/03/1992 a Pordenone VITO PASTORE nato il 02/04/1975 a Putignano

FRATELLI D’ITALIA.

Trieste

CLAUDIO GIACOMELLI nato il 14/11/1973 a Trieste ELISA LODI nata il 21/10/1980 a Trieste ANTONIO LIPPOLIS nato il 02/05/1962 a Noci MANUELA BERTINI nata il 08/04/1978 a Trieste NICOLA DELCONTE nato il 14/02/1975 a Trieste FABIANA VIO nata il 26/12/1958 a Trieste MARCELO MEDAU nato il 16/08/1971 a San Paolo (Brasile) MASSIMO ROMITA nato il 28/05/1971 a Trieste FABIO SCOCCIMARRO detto SCOCCI nato il 18/09/1957 a Trieste

Gorizia

FRANCESCO DEL SORDI nato il 17/10/1971 a Gorizia ELENA BUSON NICOLODI nata il 15/01/1988 a Padova ANTONIO GARRITANI nato il 13/09/1957 a Messina SIMONETTA VECCHI nata il 24/02/1965 a Gorizia RICCARDO RONCHIATO nato il 29/08/1978 a Grado

Udine

LEONARDO BARBERIO nato il 16/05/1970 a Udine ANNAMARIA CHIAPPO nata il 11/05/1967 a Cividale del Friuli MARIO ANZIL nato il 28/01/1971 a Udine DANIELA DE MARCHI nata il 18/05/1964 a Palmanova STEFANO BALLOCH nato il 19/12/1976 a Cividale del Friuli MARIKA DIMINUTTO nata il 03/02/1985 a Latisana EMILIANO CANCIANI nato il 19/07/1974 a Udine VALERIA GRILLO nata il 26/01/1974 a Udine PARIDE CARGNELUTTI nato il 20/05/1951 a San Giorgio di Nogaro CATIA PAGNUTTI nata il 26/02/1968 a Martignacco

Tolmezzo

FRANCO BARITUSSIO nato il 03/03/1961 a Tarvisio CRISTIANA GALLIZIA nata il 14/01/1961 a Castelmassa LUIGI GONANO nato il 11/08/1976 a Udine

Pordenone

ALESSANDRO BASSO nato il 17/08/1978 a Spilimbergo CRISTINA AMIRANTE nata il 22/03/1974 a Gorizia MARIO DELLA TOFFOLA nato il 27/05/1962 a Aviano ORSOLA COSTANZA detta ORSOLA nata il 11/03/1974 a Pordenone DOMENICO MARZULLO nato il 26/04/1960 a Acerra DAYA DE NARDI detta DAIA nata il 18/02/1991 a Sacile MARKUS MAURMAIR detto MARCUS nato il 10/07/1974 a Bressanone ROSANNA FINOS nata il 07/11/1961 a San Vito al Tagliamento GIUSEPPE NETTO nato il 16/11/1963 a Aviano FRANCESCO RIBETTI nato il 13/07/1971 a Napoli CLAUDIO SALVADOR nato il 10/10/1952 a Saci

FEDRIGA PRESIDENTE.

Trieste

PIERPAOLO ROBERTI nato il 05/02/1980 a Trieste ELISA CALACIURA CLARICH nata il 04/09/1982 a Este PAOLO ROVIS nato il 29/09/1963 a Trieste SABRINA DE CARLO nata il 08/07/1988 a Latisana CARLO GRILLI nato il 29/01/1963 a Rimini MANUELA DECLICH nata il 12/08/1975 a Trieste FRANCESCO DI PAOLA PANTECA nato il 12/04/1959 a Oria MONICA CANCIANI nata il 11/02/1970 a Trieste MARGHERITA CANALE nata il 26/02/1961 a Trieste

Gorizia

DIEGO BERNARDIS nato il 02/12/1972 a Cividale del Friuli MICHELA CECOTTI nata il 02/01/1974 a Udine ANTONIO DE BENEDITTIS nato il 23/06/1972 a Gorizia SILVIA PAOLETTI nata il 13/11/1963 a Gorizia SUZANA KULIER nata il 13/12/1973 a Zenica (Yugoslavia)

Udine

EDY MORANDINI nato il 01/03/1980 a Udine MICHELA NADALUTTI nata il 19/07/1971 a Udine LORENZO TOSOLINI nato il 10/01/1953 a Udine RAFFAELLA PALADIN nata il 20/02/1970 a San Daniele del Friuli MAURO DI BERT nato il 27/07/1961 a Trieste ANNA FABBRO nata il 10/02/1971 a Codroipo GIUSEPPE SIBAU nato il 03/09/1957 a San Leonardo RENATA LIRUSSI nata il 28/07/1964 a Udine ALBERTO RIGOTTO nato il 14/02/1971 a Udine MARTINA CICUTO nata il 18/08/1977 a Latisana

Tolmezzo

STEFANO MAZZOLINI nato il 31/10/1971 a Udine ANNA CRAGNOLINI nata il 15/03/1974 a Udine SILVIO FAUNER nato il 01/11/1968 a Pieve di Cadore

Pordenone

SIMONE POLESELLO nato il 02/07/1992 a Pordenone ELISA PALU’ nata il 17/06/1982 a Pordenone IVO MORAS nato il 01/03/1964 a Sacile KATIA AERE nata il 28/08/1971 a Spilimbergo CARLO BOLZONELLO nato il 06/02/1964 a Pordenone DONATELLA BIANCHETTIN nata il 12/08/1977 a Pordenone PAOLO SANTIN nato il 07/09/1968 a Bassano del Grappa VERA INNOCENTE nata il 03/10/1971 a San Vito al Tagliamento ALESSANDRO DA RE nato il 11/01/1970 a Pordenone MASSIMO MASCOLO nato il 26/08/1958 a Udine CHRISTIAN VACCHER nato il 07/09/1983 a Maniago DORINO FAVOT nato il 28/05/1966 a San Vito al Tagliamento

AUTONOMIA RESPONSABILE.

Trieste

MIRKO MARTINI nato il 10/10/1992 a Viersen (Germania) ALESSANDRA PERNIC nata il 17/05/1972 a Trieste BRUNO MARINI nato il 18/06/1960 a Trieste MARIA CRISTINA MUROLO nata il 24/01/1972 a Palmanova GIOVANNI MARCHESICH nato il 27/08/2004 a Trieste CHIARA VEGLIACH nata il 12/01/1999 a Trieste ROBERTO ROSCA nato il 03/01/1959 a Trieste EDOARDO IURINCICH nato il 19/03/1954 a Trieste GIORGIO BARBARIOL nato il 10/09/1950 a Trieste

Gorizia

BORIS DIJUST nato il 21/06/1962 a San Canzian d’Isonzo DANIELA ANTONIOLI nata il 05/02/1965 a Grosio GIULIO DAIDONE nato il 30/08/1968 a Gorizia GRAZIA ATTURA nata il 18/08/1967 a Gorizia DARIO SCLAUNICH nato il 09/06/1965 a Latisana

Udine

PAOLO VIEZZI nato il 15/04/1968 a Udine MARIA CRISTINA CLEMENTI nata il 25/08/1969 a San Donà di Piave CLAUDIO BALLOCH nato il 01/01/1973 a Legnano STEFANIA BOLTIN (indipendente) nata il 02/08/1970 a Udine ADRIANO BIASON nato il 03/05/1974 a Spilimbergo SONIA BORGHESE nata il 08/01/1965 a Bolzano FRANCO DI LENARDO nato il 23/06/1964 a Milano ELENA CAPUANA nata il 27/09/1965 a Palmanova DANIELE FIORE nato il 30/11/1980 a Reggio di Calabria MARIAM DAO nata il 21/10/1998 a Udine

Tolmezzo

CLAUDIO DEL FABBRO nato il 07/01/1955 a Tolmezzo ANNA DE SIMON nata il 25/12/1968 a Gemona del Friuli FRANCO DI LENARDO nato il 23/06/1964 a Milano

Pordenone

GIANNI SARTOR detto Gino di Tacco nato il 13/01/1962 a Aviano STEFANIA BOLTIN (indipendente) nata il 02/08/1970 a Udine MARIO BASSO BOCCABELLA nato il 04/09/1952 a Aviano LUIGINA CHIANDOTTO nata il 25/06/1971 a Pordenone LUCA CELANTE detto Celly nato il 02/02/1969 a Pordenone BARBARA MARCHESIN nata il 06/12/1976 a San Vito al Tagliamento ANDREA GAVA nato il 02/01/1995 a Pordenone IDILIA PAJER nata il 25/06/1973 a Pordenone GIAMBATTISTA TOTARO nato il 28/06/1958 a Monte Sant’Angelo FABIO SIROCCO (indipendente) nato il 02/10/1952 a Gorizia

LEGA FVG PER SALVINI PREMIER.

Trieste

DANILO SLOKAR nato il 22/04/1959 a Trieste VALENTINA BANCO nata il 30/01/1968 a Trieste GIUSEPPE detto PINO GHERSINICH nato il 09/04/1962 a Trieste CRISTINA MARTA BIROLLA nata il 09/01/1982 a Trieste GIORGIO DE SANCTIS nato il 23/09/1962 a Trieste EMMANUELA QUINZ nata il 12/04/1978 a Trieste ANDREA PELLARINI nato il 28/03/1951 a Trieste MICHELE CLAUDIO nato il 04/07/1960 a Napoli FABIO PERINI GIOVANNELLI nato il 15/02/1992 a Trieste

Gorizia

ANTONIO CALLIGARIS nato il 11/01/1974 a Gorizia FRANCA CHIARCOS nata il 05/10/1958 a Palmanova SEBASTIANO CALLARI nato il 10/08/1958 a Siracusa OLESYA TARASYKOVA nata il 07/08/1981 a AZOVSKE (Ucraina) FABIO VERZEGNASSI nato il 31/01/1971 a Gorizia

Udine

MAURO BORDIN nato il 14/08/1973 a Latisana BARBARA ZILLI nata il 28/01/1978 a San Daniele del Friuli ALBERTO BUDAI nato il 31/12/1965 a Palmanova MADDALENA SPAGNOLO nata il 15/05/1973 a Latisana ELIA detto LIO MIANI nato il 07/03/1956 a Cividale del Friuli ROBERTA MORO nata il 12/08/1973 a Udine EROS CISILINO nato il 08/04/1975 a Udine DOROTEA MARISOL CALLIGARO nata il 05/09/1970 a Udine MARIO PITTONI nato il 28/11/1950 a Udine GIULIA FERRAMOSCA AGOSTINELLI nata il 15/12/1994 a Udine

Tolmezzo

BARBARA ZILLI nata il 28/01/1978 a San Daniele del Friuli LUCA BOSCHETTI nato il 17/06/1971 a Cercivento MANUELE FERRARI nato il 27/03/1962 a Dryden Kenora (Canada)

Pordenone

STEFANO ZANNIER nato il 11/06/1971 a Spilimbergo LUCIA BUNA nata il 16/12/1968 a Pordenone STEFANO TURCHET nato il 24/08/1962 a Aviano KAREN DORIGO nata il 26/02/1976 a Sacile ALFONSO SINGH nato il 26/10/1956 a Calcutta (India) ANILA FORTUZI nata il 28/08/1968 a Tirana (Albania) ILARIO DE MARCO ZOMPIT nato il 14/06/1955 a Aviano NICOLETTA MELLONI nata il 10/03/1965 a Padova ARDJAN DUSHKU nato il 28/02/1976 a Kryevidh (Albania) PLACIDO FUNDARO’ nato il 31/07/1953 a Catania

ALESSANDRO MARAN.

AZIONE – ITALIA VIVA – +EUROPA – RENEW EUROPE.

Trieste

DANIELA ROSSETTI nata il 20/12/1971 a Trieste GIULIO ALFANO nato il 07/04/1972 a Napoli ANTONELLA GRIM nata il 07/05/1973 a Trieste MASSIMO BAZZOCCHI nato il 30/06/1949 a Forlì IRENA ALUSHANI nata il 30/04/1966 a Corovode (Albania) ROBERTO DE GIOIA nato il 29/01/1949 a Trieste ALESSANDRA FERLUGA nata il 16/04/1969 a Trieste ARTURO GOVERNA nato il 03/07/1979 a Roma STEFANO SANTAROSSA nato il 26/04/1970 a Pordenone

Gorizia

GIUSEPPE NICOLI nato il 23/01/1966 a Monfalcone MARA BRESCELLO nata il 06/01/1972 a Torino LUCA MICHELUTTI nato il 09/03/1999 a Gorizia GIULIA ROLDO nata il 17/07/1991 a Gorizia SIMONE FAILLACE nato il 27/05/1974 a Monfalcone

Udine

MARIA SANDRA TELESCA nata il 22/04/1957 a Napoli NICOLA TURELLO nato il 26/06/1968 a Udine FRANCESCA BONEMAZZI nata il 20/02/1967 a Roma FRANCESCO BROLLO nato il 04/11/1972 a Udine CLAUDIA CHIABAI nata il 21/04/1957 a Avellaneda (Argentina) GIANCARLO DOSE nato il 17/05/1950 a Udine DANIELA GRAZIUTTI nata il 07/01/1953 a Tarcento ROBERTO FEDELE nato il 13/10/1967 a Udine KATIA PERESSINI nata il 05/09/1972 a Udine CLAUDIO PANTANALI nato il 16/11/1957 a Udine

Tolmezzo

FRANCESCO BROLLO nato il 04/11/1972 a Udine FRANCESCA BONEMAZZI nata il 20/02/1967 a Roma DELIO TROSSOLO nato il 17/10/1957 a Artegna

Pordenone

FRANCESCA BONEMAZZI nata il 20/02/1967 a Roma EMANUELE ZANON nato il 25/12/1962 a Maniago CARLA MARIA BATTISTELLI nata il 14/12/1959 a Ancona MARCELLO DEL ZOTTO nato il 22/06/1981 a San Vito al Tagliamento MARIA LUISA FANTIN nata il 04/12/1951 a Milano PIERO GRECO nato il 10/03/1968 a Pordenone ANTONELLA PASCHETTO nata il 10/02/1972 a Aviano STEFANO SANTAROSSA nato il 26/04/1970 a Pordenone SARA PIVETTA nata il 16/03/1979 a Latisana ANTONIO SARTORI DI BORGORICCO nato il 17/07/1953 a Sacile

GIORGIA TRIPOLI.

INSIEME LIBERI.

Trieste

FRANCO ZONTA nato il 02/06/1954 a Trieste MONICA FABRIS nata il 29/07/1972 a Trieste ROBERTO JORY nato il 24/06/1954 a Trieste ILDA IADANZA nata il 15/03/1963 a Trieste UGO ROSSI nato il 26/01/1991 a Palmanova ORNELLA BONETTA nata il 24/07/1951 a Trieste FABIO CAMILLUCCI nato il 23/05/1965 a Trieste LORIS DILENA nato il 22/05/1953 a Trieste MARCO BERTALI nato il 02/10/1955 a Genova

Gorizia

FRANCO ZOTTI nato il 25/08/1959 a Gorizia JENNIFER MORO nata il 18/01/1984 a Cormons LUCA PILOLLI nato il 10/07/1972 a Gorizia VALENTINA BALDACCI nata il 15/06/1971 a Trieste SANDRO PESCOPAGANO detto PESCO nato il 20/05/1968 a Mortara

Udine

UGO ROSSI nato il 26/01/1991 a Palmanova TIZIANA MOLINARO nata il 05/07/1967 a Codroipo ANTONINO IRACÀ detto ANTONIO nato il 11/02/1975 a Reggio di Calabria ALESSANDRA MARRA nata il 07/09/1973 a Udine STEFANO RIGA nato il 07/01/1965 a Udine KATIA TEDESCHI nata il 07/09/1983 a Palmanova MASSIMO GHIRARDELLI nato il 04/11/1966 a Palmanova LISA CARRASCO nata il 12/01/1978 a Pordenone LORENZO FLORIDA nato il 15/11/1991 a Monfalcone AMALIA ELLERO nata il 16/07/1963 a Gemona del Friuli

Tolmezzo

AMALIA ELLERO nata il 16/07/1963 a Gemona del Friuli ORAZIO CARATOZZOLO nato il 12/04/1966 a Messina MARIANGELA SELENATI nata il 04/05/1951 a Cercivento

Pordenone