Elezioni regionali del Fvg, il Tar respinge il ricorso di Insieme Liberi

Respinto il ricorso al Tar per le elezioni regionali.

Il Tar del Fvg ha respinto il ricorso della lista Insieme Liberi, in merito ai risultati delle elezioni regionali di aprile quando il raggruppamento aveva fallito l’ingresso in consiglio per soli 77 voti. Tra i diversi punti che erano stati sollevati dal gruppo, il cui candidato alla presidenza era Giorgia Tripoli, l’impossibilità di presentare una lista nella circoscrizione di Tolmezzo e alcune contestazioni su verbali e schede.

Se il Tribunale lo avesse accolto in consiglio regionale sarebbero entrati due esponenti della lista. Il Tar, però, lo ha rigettato e quindi la composizione dell’assemblea non cambierà. “Attendiamo il deposito delle motivazioni – ha commentato Ugo Rossi, che si era rivolto alla giustizia amministrativa assieme a Marco Bertali, Franco Zotti, Amalia Ellero e Graziella Tosorat -, per valutare eventuali appelli al Consiglio di Stato”.

Ci sarà invece riconteggio dei voti per il quinto posto (che potrebbe essere utile in caso di eventuali surroghe) nella lista di Fratelli d’Italia relativa alla Circoscrizione di Udine: a giocarselo sono Paride Cargnelutti ed Emiliano Canciani, distanziati di soli 21 preferenze.