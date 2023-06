Incidente a Udine.

Un incidente è avvenuto a Udine, sotto gli occhi stupefatti e attoniti delle persone che stavano passeggiando in centro città attorno alle otto, approfittando della giornata estiva.

Il sinistro è avvenuto in via del Gelso, nei pressi dell’incrocio con via Poscolle: su uno dei mezzi coinvolti, c’era anche un bambino. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. L’incidente ha provocato alcuni disagi alla circolazione.