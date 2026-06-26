Fuggire dall’afa: l’estate in montagna tra impianti aperti e novità per la bici

Con l’arrivo dell’estate riparte la stagione della montagna in Friuli. Da luglio a settembre tornano operativi gli impianti di risalita nelle principali località alpine della regione, accompagnando escursionisti, famiglie e sportivi verso le quote più alte.

Il calendario è già avviato tra fine maggio e giugno in alcune aree e si concentra ora nel pieno della stagione estiva, quando l’offerta outdoor entra nel vivo tra impianti aperti, percorsi naturalistici e attività diffuse sul territorio.

Gli impianti aperti tra giugno e settembre

A Forni di Sopra, il 27 e 28 giugno sono aperte le seggiovie Varmost 1 e Varmost 2 dalle 9 alle 17, con una successiva programmazione estiva che prevede l’apertura quotidiana dal 4 luglio al 30 agosto. Le corse proseguiranno poi nei weekend del 5-6 e 12-13 settembre. In piena stagione gli orari saranno differenziati tra feriale, dalle 9 alle 16.30 dal lunedì al venerdì, e festivo dalle 9 alle 17, includendo anche tutti i giorni dall’8 al 16 agosto.

A Piancavallo la seggiovia Tremol 1 sarà aperta tutti i giorni dal 4 luglio al 30 agosto, con orario feriale dalle 9.30 alle 17 e festivo, comprendendo sabato, domenica e tutti i giorni dall’8 al 16 agosto, dalle 9 alle 17.30. Nello stesso periodo sarà operativo anche il bob su rotaia, con apertura tutti i giorni dal 4 luglio al 30 agosto: nei feriali dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17, nei festivi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30.

Anche la Funifor Ravascletto-Zoncolan avvia la stagione nel weekend del 27 e 28 giugno dalle 9 alle 17.30. Da lì proseguirà l’apertura quotidiana dal 4 luglio al 6 settembre, con orario feriale dalle 9 alle 12.15 e dalle 13.15 alle 17.30 e festivo, sabato, domenica e tutti i giorni dal 25 luglio al 30 agosto, dalle 9 alle 17.30. A Sappada la seggiovia Siera sarà attiva dal 4 luglio fino al 6 settembre tutti i giorni dalle 9 alle 17.

A Sella Nevea la Telecabina Canin rimarrà aperta tutti i giorni dal 4 luglio al 6 settembre e nei weekend del 12-13 e 19-20 settembre. Gli orari prevedono una gestione differenziata: feriale dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30, mentre la domenica e tutti i giorni dal 1° al 23 agosto sarà operativo l’orario continuato dalle 8.30 alle 17.30. La Funifor sarà invece attiva nei fine settimana del 18-19 e 25-26 luglio, poi tutti i giorni dal 1° al 23 agosto dalle 9 alle 17 e infine nei giorni 29-30 agosto.

A Tarvisio la Telecabina del Lussari, aperta dal 30 maggio fino al 27 settembre, è operativa dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17.15 e la domenica dalle 8.30 alle 18.15. Nei venerdì di agosto, il 7, 14, 21 e 28, sono previste aperture serali con orario continuato dalle 9 alle 22.45. Sempre a Tarvisio la Fun Area dell’Angelo, che comprende bob su rotaia, Fun Park, Bike Park e Zip Line, è aperta dal 13 giugno al 13 settembre tutti i giorni dalle 10 alle 18.

La novità: bike arena ravascletto-zoncolan

L’estate 2026 segna anche l’arrivo di una nuova infrastruttura per gli amanti della mountain bike: la Bike Arena Ravascletto-Zoncolan, che debutta ufficialmente il 27 giugno.

L’impianto propone tre tracciati con difficoltà differenti, blu, rosso e nero, che partono dalla fermata intermedia della Funifor e terminano nei pressi della stazione di partenza. I percorsi sono pensati per accogliere diversi livelli di esperienza, dai rider più esperti a chi si avvicina per la prima volta al downhill in ambiente alpino. All’inaugurazione è prevista una giornata dedicata al mondo bike con area Party Ride, operatori del settore, spazi test, servizi di noleggio e la presenza di ospiti speciali.

Tarvisio e il bike park dell’angelo

Dal 13 giugno è nuovamente operativo anche il Bike Park dell’Angelo di Tarvisio, che resterà aperto fino al 13 settembre tutti i giorni dalle 10 alle 18.

Dal punto di partenza della seggiovia si sviluppano tre tracciati: una pista blu più semplice e due piste rosse più tecniche, pensate per diversi livelli di abilità e per una fruizione progressiva del dislivello.

Escursioni, natura e attività per tutte le età

Accanto agli impianti e alle attività sportive, il calendario estivo della montagna friulana propone anche un fitto programma di escursioni, laboratori e attività naturalistiche.

A Sappada sono previste uscite guidate alla scoperta delle Dolomiti, oltre a attività come lanternate, arrampicate e laboratori sulle erbe officinali e sul mondo delle api. Ad Arta Terme i sentieri sulle tracce degli sbilf e la caccia al fossile accompagnano famiglie e bambini in esperienze tematiche.

A Sauris si alternano cacce al tesoro tra leggende e tradizioni, cinetrekking ed escursioni nei boschi, mentre a Sutrio si va dalle passeggiate al tramonto sulle creste dello Zoncolan fino ai laboratori su casette per uccelli, cucina tradizionale e vita rurale.

A Paluzza si cammina tra alpeggi e raccolta di erbe spontanee, mentre a Tarvisio si propongono passeggiate a cavallo, attività con animali, escursioni geologiche e naturalistiche. A Forni di Sopra tornano le gite in malga e le escursioni botaniche tra mughi e rocce.

Piancavallo propone serate attorno al fuoco ed escursioni all’imbrunire con guide esperte, mentre nei parchi naturali Dolomiti Friulane e Prealpi Giulie il calendario estivo continua a proporre attività diffuse sul territorio.

Una montagna sempre accessibile

Per escursionisti e camminatori resta attiva l’app Friuli Venezia Giulia Outdoor, che raccoglie centinaia di itinerari aggiornati e consultabili anche offline. Lo strumento permette di pianificare escursioni di ogni livello, dai sentieri panoramici ai percorsi più tecnici, fino alle salite verso le cime più alte della regione.