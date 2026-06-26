Weekend rovente in Friuli Venezia Giulia: temperature fino a 39 gradi

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a un fine settimana segnato dal caldo intenso, con temperature molto elevate soprattutto in pianura e nelle valli. Secondo le previsioni meteo, tra sabato 27 e domenica 28 giugno il sole dominerà su tutta la regione, accompagnato da venti a regime di brezza e da valori termici che, nella giornata di domenica, potranno avvicinarsi ai record storici del periodo.

Sabato cielo sereno e caldo intenso

La giornata di sabato 27 giugno sarà caratterizzata da cielo sereno su tutta la regione. I venti saranno deboli, a regime di brezza, ma non basteranno ad attenuare la sensazione di caldo, che sarà marcata soprattutto nelle ore centrali della giornata.



In pianura le temperature minime saranno comprese tra 22 e 24 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 36-38 gradi. Lungo la costa il caldo sarà meno estremo durante il giorno, con massime tra 32 e 34 gradi, ma più pesante nelle ore notturne, quando le minime resteranno elevate, tra 25 e 27 gradi.

Domenica valori vicini ai record storici

La situazione diventerà ancora più critica nella giornata di domenica 28 giugno. Al mattino il cielo sarà sereno, mentre nel pomeriggio potranno transitare alcune velature, con cielo poco nuvoloso o variabile. Il tempo resterà comunque stabile e pienamente estivo.



Le temperature saranno eccezionalmente alte in pianura e nelle valli, con valori massimi compresi tra 37 e 39 gradi, vicini ai record storici del periodo. Le minime in pianura oscilleranno tra 21 e 23 gradi.

Sulla costa, invece, le massime saranno comprese tra 33 e 35 gradi, ma il disagio maggiore sarà ancora una volta durante la notte: le temperature non scenderanno sotto i 25 gradi, con condizioni di afa e caldo persistente.

Caldo anche all’inizio della prossima settimana

Il caldo non si esaurirà con il fine settimana. Anche lunedì 29 giugno il cielo sarà in prevalenza sereno, con qualche cumulo pomeridiano in montagna. Le temperature resteranno molto elevate: in pianura si potranno toccare i 37-40 gradi, con valori intorno ai record storici assoluti. Sulla costa continuerà il disagio notturno, con minime tra 26 e 28 gradi e massime fino a 35 gradi.

La tendenza per martedì 30 giugno indica ancora caldo intenso e temperature eccezionalmente alte in pianura e nelle valli, con massime tra 37 e 39 gradi. Dal pomeriggio, però, aumenterà la variabilità sui monti, dove saranno possibili rovesci e temporali sparsi.