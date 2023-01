Il vino come le sigarette: “Nuoce alla salute” sulle etichette. Via libera dall’Europa, ma il Fvg non ci sta

Via libera dell’Europa alle scritte simili a quelle delle sigarette sulle etichette del vino.

Sta facendo molto discutere anche in Friuli Venezia Giulia la notizia del via libera da parte dell’Unione europea alla richiesta dell’Irlanda di adottare etichette per le bottiglie di vino, birra e liquori con avvertenze come “Il consumo di alcol provoca danni alla salute”.

“Dopo il cibo sintetico fatto in provetta, il latte creato in laboratorio senza le mucche, la carne sintetica fatta in bioreattore e anche il Nutri-Score, adesso con le etichette allarmistiche sulle bottiglie di vino arriva un’altra stangata alle nostre produzioni d’eccellenza”, ha commentato il consigliere regionale leghista Diego Bernardis.

“Mettere etichette sulle bottiglie di vino simili a quelle che si trovano sui pacchetti di sigarette – continua l’esponente del Carroccio – è una scelta pericolosa per il Made in Italy e totalmente priva di buonsenso. Si tratta senza dubbio di una notizia preoccupante e da non sottovalutare, ma anche un altro pesantissimo attacco all’Italia, a produttori, agricoltori e imprenditori dell’agroalimentare”.

“Non è possibile accettare una norma che demonizza i nostri prodotti di qualità e mette a rischio un intero settore. Auspico- conclude Bernardis – un sollecito intervento da parte del Governo nazionale per contrastare una deriva ideologica totalmente scollata dalla realtà“.