La ricandidatura di Massimiliano Fedriga a governatore Fvg.

Manca ancora un anno e mezzo circa, ma i giochi sono già aperti. E una prima conferma, seppur non esplicita, è arrivata. Nel 2023 si voterà per eleggere il nuovo presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e quello uscente, Massimiliano Fedriga, sembra pronto per ricandidarsi.

La possibilità del bis è stata avanzata dall’attuale governatore in un’intervista apparsa sul Corriere della Sera. Alla domanda se fosse disponibile a prendere il posto di Matteo Salvini come leader della Lega, Fedriga ha risposto escludendo questa possibilità e ribadendo la sua stima nel segretario del Carroccio. Il suo ipotetico subentro in tale veste “non è un argomento sul tavolo – ha argomentato Fedriga -. Mi piace quello che faccio, è un lavoro concreto in cui si possono prendere decisioni. Mi appassiona anche più dell’attività parlamentare di cui, in un primo momento, avevo nostalgia. Se continueranno a sostenermi i cittadini e le forze politiche vorrei continuare così, con un secondo mandato” ha affermato con sicurezza.

Fedriga è uno dei tre grandi elettori designati dal Friuli Venezia Giulia per l’imminente scelta del Presidente della Repubblica che prenderà il posto di Sergio Mattarella. Intanto, però pensa al suo mandato bis ed è pronto a scendere nuovamente in campo per le regionali.

